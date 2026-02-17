17 de febrero de 2026
Marcha atrás del Gobierno: eliminan el artículo de las licencias médicas de la reforma laboral

Tras la presión de aliados y sindicatos, el oficialismo finalmente decidió quitar el punto más resistido del proyecto para asegurar votos y avanzar con la ley.

La mesa política del oficialismo se reunió y definió cambios al proyecto aprobado en el Senado.

La decisión se tomó en las últimas horas, luego de intensas negociaciones con sectores dialoguistas y gobernadores. El oficialismo priorizó asegurar la aprobación general de la iniciativa antes que insistir con un punto que generaba resistencias internas y externas.

Licencias laborales: qué cambiaba el artículo y por qué generó rechazo

El texto eliminado modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establecía que, ante enfermedades o accidentes no laborales, los trabajadores podrían cobrar solo el 50% o el 75% del salario según las circunstancias.

La redacción despertó críticas por considerar que afectaba derechos adquiridos y podía perjudicar a personas con enfermedades crónicas o situaciones especiales. Bloques aliados, gremios y organizaciones médicas advirtieron sobre el impacto de la medida.

Desde la Confederación General del Trabajo señalaron que limitar las licencias implicaba un retroceso en materia laboral y convocaron a medidas de fuerza. El tema se transformó en uno de los focos de mayor conflicto dentro del debate de la reforma.

La CGT votó hoy al nuevo triunvirato de la central que estará compuesto por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Arguello (Camioneros)
La CGT convocó a un paro contra la reforma laboral.

La CGT convocó a un paro contra la reforma laboral.

Reforma laboral: presión política y negociación contrarreloj

El rechazo de espacios aliados, como sectores del PRO, la UCR y bloques federales, complicó la estrategia del oficialismo y puso en duda la mayoría necesaria para sancionar la ley. En ese contexto, el Gobierno optó por retirar el artículo para evitar que se cayera el paquete completo.

En reuniones de la mesa política participaron referentes del oficialismo y autoridades parlamentarias, entre ellos el presidente de Diputados, Martín Menem, y legisladores libertarios. La decisión fue luego comunicada a los aliados para asegurar el respaldo.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, había admitido previamente que el texto presentaba problemas y debía revisarse. El reconocimiento del error aceleró la marcha atrás.

Reforma laboral: cómo sigue la hoja de ruta legislativa

Con el artículo eliminado, las licencias médicas continuarán regidas por la normativa vigente y el proyecto avanzará sin ese punto. El oficialismo buscará emitir dictamen en comisiones y llevar la iniciativa al recinto de Diputados en los próximos días.

Si se aprueba con modificaciones, la norma deberá volver al Senado para su sanción definitiva. La intención del Gobierno es completar el proceso legislativo en el corto plazo y contar con la reforma vigente durante el inicio del período ordinario del Congreso.

Desde el Ejecutivo remarcan que el objetivo central sigue siendo modernizar las relaciones laborales y facilitar la formalización del empleo. Sin embargo, la negociación expuso la fragilidad de la mayoría oficialista y la necesidad de acuerdos permanentes con aliados.

El retiro del artículo no implica abandonar el debate sobre licencias médicas: algunos legisladores anticiparon que el tema podría retomarse más adelante en un proyecto específico y con mayor consenso político. Mientras tanto, sindicatos y sectores empresarios siguen de cerca el trámite parlamentario de una reforma que impactará en millones de trabajadores y empleadores.

