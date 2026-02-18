Reforma laboral: hoy se debate en comisión y mañana se tratará en Diputados, con cambios

Día clave en el Congreso: La Libertad Avanza firma dictamen este miércoles en Diputados con cambios al artículo 44.

La reforma laboral comienza a debatirse este miércoles en comisión en la Camara de Diputados de la Nacion, en lo que será una jornada clave para uno de los proyectos centrales de la agenda del Gobierno nacional.

Según el cronograma parlamentario, la iniciativa será tratada hoy en el plenario de comisiones correspondiente y, en caso de obtener dictamen favorable, mañana jueves será llevada al recinto para su votación.

El oficialismo busca avanzar con rapidez en la discusión de la norma, considerada estratégica dentro del programa de reformas estructurales que impulsa el gobierno de Javier Milei. Desde ese espacio sostienen que el proyecto apunta a modernizar el régimen laboral, fomentar el empleo formal y reducir la litigiosidad.

Sin embargo, no se convertirá en ley porque se modificará el controvertido artículo sobre accidentes y enfermedades.

Si bien el oficialismo quería convertir en ley el proyecto de reforma laboral esta semana, la fuerte polémica por la rebaja del pago del sueldo en caso de enfermedades y accidentes abrió una grieta entre LLA y los aliados del Gobierno, por lo cual el Gobierno se vio obligado a ceder e incluir el cambio en el dictamen que se tratará el jueves próximo.

Expectativa por el dictamen

La reunión de comisión de este miércoles será determinante para conocer el nivel de respaldo que tiene el proyecto entre los distintos bloques. Si se logra el dictamen de mayoría, la reforma quedará habilitada para su tratamiento inmediato en el recinto.

La Libertad Avanza, que en Diputados preside Gabriel Bornoroni, quería convencer a los aliados de aprobar una ley complementaria, pero esa alternativa fue finalmente descartada por el Gobierno, que aceptó cambiar el artículo 44 como querían la UCR, el PRO, Unidos e Innovación Federal.

Las negociaciones en la Cámara de Diputados serán encabezadas por Bornoroni y el presidente del cuerpo, Martin Menem, quien ya venía participando en la mesa política del Gobierno que encabeza Karina Milei y que es quien define la estrategia para lograr la aprobación de las leyes del temario de extraordinarias.

Con esta modificación, el oficialismo irá este miércoles a las 14 al plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto, conducidas por los libertarios Lisandro Almirón y Alberto Benegas Lynch, con el fin de escuchar por tres horas a diferentes expositores y emitir dictamen.

El PRO no solo quería reformar las licencias sino ampliar las ofertas de pago de salarios para incluir a las billeteras virtuales, pero esa posibilidad fue descartada por Bullrich.

El artículo que cambió los planes del oficialismo

El artículo 44 del proyecto laboral establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el empleado cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave, y un pago del 75% del sueldo si el trabajador tiene personas a a cargo.

Ahora es establecerá que, en el caso de una enfermedad grave, se garantizará el pago del 100 por ciento de los haberes durante tres meses o seis meses si el trabajador tiene cargas de familia.

Cómo seguirá la agenda

Con este nuevo escenario, la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, buscará el viernes 20 emitir dictamen de comisión para poder tratar el proyecto el viernes 27 de febrero y tener la ley aprobada previo a que el presidente Javier Milei inaugure el 1 de marzo el periodo de sesiones ordinarias.