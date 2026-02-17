Reforma laboral: el Gobierno busca tratarla el jueves en Diputados, pero volvería al Senado

El oficialismo busca avanzar esta semana con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados , con la intención de votarla el jueves . Sin embargo, las modificaciones previstas en el régimen de licencias por enfermedad obligarían a que el texto vuelva al Senado para su revisión final.

La estrategia legislativa apunta a asegurar el quórum con apoyo de bloques aliados y sectores dialoguistas , en medio de negociaciones intensas para garantizar los votos necesarios y evitar que el proyecto se trabe en el recinto.

El principal obstáculo es el artículo que modifica el esquema salarial durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La redacción aprobada en el Senado generó resistencia en aliados como el PRO y la UCR , que condicionaron su respaldo a cambios en ese punto.

Desde el bloque del PRO advirtieron que la reducción del salario durante la enfermedad debe revisarse para no afectar derechos laborales , aunque reconocieron la necesidad de mejorar controles y evitar abusos. Según informó La Nación, la posibilidad más firme es que Diputados introduzca una modificación puntual y devuelva el texto a la Cámara alta .

Cámara de Senadores de la Nación reforma laboral La reforma laboral volvería al Senado, si en Diputados es aprobada con cambios. NA

La propuesta en discusión busca mantener el 100% del salario en casos de enfermedades graves y redefinir los porcentajes para el resto de las situaciones, tras las críticas que despertó el esquema original.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que hubo errores en la redacción inicial y anticipó que se trabajará en una versión corregida para facilitar la aprobación del proyecto.

Embed "Tuvimos un error, la ley original no distingue entre enfermedades"



Patricia Bullrich dijo que la equivocación en la Reforma Laboral "puede pasar en 210 artículos" y cuestionó: "Que no lo hayan leído y se hayan enterado tarde no quiere decir que no se sabía". pic.twitter.com/PYQ1y9kqGI — Corta (@somoscorta) February 17, 2026

En paralelo, La Libertad Avanza intenta cerrar acuerdos para firmar dictamen en comisión y llegar al recinto con el respaldo necesario, mientras descarta delegar cambios en la reglamentación posterior del Poder Ejecutivo.

La hoja de ruta parlamentaria para la reforma laboral y regreso al Senado

La intención oficial es obtener dictamen en comisiones y sesionar este jueves 19 de febrero, con la expectativa de reunir más de 130 votos para la aprobación general. Sin embargo, al introducirse modificaciones, la iniciativa deberá regresar al Senado para su ratificación definitiva.

De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por Clarín, el plan es que la Cámara alta trate el texto modificado hacia fin de mes, lo que permitiría al Gobierno contar con la ley en los primeros días de marzo.

Presión sindical y tensiones políticas

El tratamiento del proyecto coincide con la convocatoria de la CGT a un paro general, en rechazo a la reforma y a otros ejes de la política laboral del Gobierno de Javier Milei.

En el oficialismo admiten que la clave será blindar el acuerdo con aliados para evitar cambios adicionales en el recinto, ya que cualquier modificación fuera de lo negociado podría complicar la sanción definitiva de la norma.