17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Congreso nacional

Reforma laboral: el Gobierno busca tratarla el jueves en Diputados, pero volvería al Senado

El artículo sobre licencias por enfermedades genera resistencia en aliados y obliga a una nueva redacción. El oficialismo quiere la sanción antes del 1° de marzo.

La Libertad Avanza apura el tratamiento del proyecto oficialista.

La Libertad Avanza apura el tratamiento del proyecto oficialista.

La estrategia legislativa apunta a asegurar el quórum con apoyo de bloques aliados y sectores dialoguistas, en medio de negociaciones intensas para garantizar los votos necesarios y evitar que el proyecto se trabe en el recinto.

Lee además
La central obrera ratificó la medida de fuerza contra el proyecto del Gobierno.
Huelga general

La CGT confirmó que irá al paro contra la reforma laboral y sumó una adhesión clave
La senadora nacional Patricia Bullrich confirmó que se harán modificaciones en el artículo sobre licencias médicas. 
marcha atrás

Reforma laboral: el Gobierno modificará el artículo sobre licencias médicas tras las fuertes críticas

Reforma laboral: el artículo sobre licencias, eje de la negociación con dialoguistas

El principal obstáculo es el artículo que modifica el esquema salarial durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales. La redacción aprobada en el Senado generó resistencia en aliados como el PRO y la UCR, que condicionaron su respaldo a cambios en ese punto.

Desde el bloque del PRO advirtieron que la reducción del salario durante la enfermedad debe revisarse para no afectar derechos laborales, aunque reconocieron la necesidad de mejorar controles y evitar abusos. Según informó La Nación, la posibilidad más firme es que Diputados introduzca una modificación puntual y devuelva el texto a la Cámara alta.

Cámara de Senadores de la Nación reforma laboral
La reforma laboral volver&iacute;a al Senado, si en Diputados es aprobada con cambios.

La reforma laboral volvería al Senado, si en Diputados es aprobada con cambios.

La propuesta en discusión busca mantener el 100% del salario en casos de enfermedades graves y redefinir los porcentajes para el resto de las situaciones, tras las críticas que despertó el esquema original.

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que hubo errores en la redacción inicial y anticipó que se trabajará en una versión corregida para facilitar la aprobación del proyecto.

Embed

En paralelo, La Libertad Avanza intenta cerrar acuerdos para firmar dictamen en comisión y llegar al recinto con el respaldo necesario, mientras descarta delegar cambios en la reglamentación posterior del Poder Ejecutivo.

La hoja de ruta parlamentaria para la reforma laboral y regreso al Senado

La intención oficial es obtener dictamen en comisiones y sesionar este jueves 19 de febrero, con la expectativa de reunir más de 130 votos para la aprobación general. Sin embargo, al introducirse modificaciones, la iniciativa deberá regresar al Senado para su ratificación definitiva.

De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por Clarín, el plan es que la Cámara alta trate el texto modificado hacia fin de mes, lo que permitiría al Gobierno contar con la ley en los primeros días de marzo.

Presión sindical y tensiones políticas

El tratamiento del proyecto coincide con la convocatoria de la CGT a un paro general, en rechazo a la reforma y a otros ejes de la política laboral del Gobierno de Javier Milei.

En el oficialismo admiten que la clave será blindar el acuerdo con aliados para evitar cambios adicionales en el recinto, ya que cualquier modificación fuera de lo negociado podría complicar la sanción definitiva de la norma.

Temas
Seguí leyendo

Alejandra Monteoliva alertó que endurecerían los operativos de seguridad en marchas

Las condiciones de un diputado "aliado" de Milei para acompañar la reforma laboral

La reforma laboral terminará en la Justicia: gremios, jueces y el Gobierno ya anticipan una ola de demandas

Contrarreloj en Diputados y una jugada opositora para evitar la "medalla" de Javier Milei en la Asamblea Legislativa

Reforma laboral: la CGT evalúa convocar a un paro general ante el debate en Diputados

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral

El artículo que podría frenar la reforma laboral: qué dice sobre las licencias por enfermedad

Diputados apura el tratamiento de la reforma laboral: cuándo podría ser ley

LO QUE SE LEE AHORA
Buscan derogar cientos de leyes obsoletas en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes. Imagen generada con IA.
Ley Hojarasca

Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes

Las Más Leídas

Por qué los mendocinos le dieron la espalda a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa. Imagen de archivo
Importante caída

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa

La moto que protagonizó el siniestro vial en la zona de Alta Montaña.
Muerte en Alta Montaña

Accidente fatal en Ruta 7: un motociclista de San Luis murió tras caer en una curva camino a Uspallata

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

Es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia
El relato de un sobreviviente

Videos: es argentino, estuvo detenido en El Helicoide de Venezuela, lo liberaron y contó su historia