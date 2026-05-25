Con su Gabinete completo, Javier Milei encabezará el acto patrio atravesado por la disputa en el oficialismo

El presidente Javier Milei participará este lunes del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo que se celebrará desde las 10 en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires , en un contexto marcado por la creciente tensión dentro de su círculo político más cercano.

Según pudo saberse, el mandatario asistirá acompañado por todo su Gabinete para escuchar la oración que brindará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva .

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Además de los ministros, se espera la presencia del asesor presidencial Santiago Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , protagonistas de la interna que atraviesa al oficialismo.

La expectativa está puesta en un eventual saludo entre ambos o en la posibilidad de una foto de unidad política durante la ceremonia . En la Casa Rosada consideran que una imagen conjunta podría contribuir a descomprimir el conflicto interno que escaló en los últimos días.

Sin embargo, pese a los intentos del Presidente por bajarle el tono públicamente a la disputa, sectores vinculados a las denominadas “Fuerzas del Cielo” aseguran que están dispuestos a sostener la confrontación.

Las acusaciones cruzadas dentro del oficialismo

En ese marco, referentes del espacio apuntan contra Menem, a quien señalan como el supuesto responsable de publicar mensajes críticos hacia ese sector desde una cuenta de X vinculada al oficialismo.

“Le mienten al Presidente”, sostuvo esta semana el streamer libertario Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, en declaraciones realizadas durante su programa, en una frase que resonó dentro del entorno presidencial.

Cómo será la ceremonia del 25 de Mayo

Los equipos de protocolo y ceremonial convocaron a todo el Gabinete en Casa Rosada para trasladarse a pie hasta la Catedral Metropolitana, ubicada a pocos metros de la sede de Gobierno.

Tras la ceremonia religiosa, la comitiva oficial se dirigirá hacia la puerta del Cabildo para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, que será interpretado por la Fanfarria Militar “Alto Perú”.

Al finalizar las actividades protocolares, Milei regresará a la Casa Rosada para encabezar una reunión de Gabinete, en medio de la tensión abierta entre los distintos sectores que integran el denominado “Triángulo de Hierro” libertario.