Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Este martes 17 de febrero marca el final del primer gran descanso del año. Con el cierre del feriado de Carnaval , la mirada de los mendocinos ya se posa sobre el mes de marzo para organizar un nuevo fin de semana largo.

Según el cronograma oficial de feriados nacionales para este 2026, el próximo fin de semana largo llegará en poco más de un mes. Se trata del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia , que se conmemora el martes 24 de marzo .

Para fomentar el turismo interno, el Gobierno Nacional estableció que el lunes 23 de marzo sea un día no laborable con fines turísticos (feriado puente). De esta manera, se generará un nuevo fin de semana extralargo de cuatro días , que se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive.

La categoría de "no laborable" significa que el empleador tiene la facultad de decidir si sus empleados deben trabajar o no durante esa jornada. A diferencia de lo que sucede en un feriado nacional como el de Carnaval , si se decide prestar servicios en un día no laborable, el trabajador percibirá su salario simple y no el pago doble típico de un fin de semana de descanso obligatorio.

Lo que viene: una pausa prolongada en abril

Para quienes no puedan aprovechar el descanso de marzo, el calendario ofrece otra oportunidad inmediata durante los primeros días de abril. Debido a la coincidencia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el jueves 2 de abril, con el Viernes Santo el día 3, se conformará otro receso de cuatro jornadas.

Este periodo, que se extenderá hasta el domingo 5 de abril, es una de las fechas más esperadas por el sector turístico mendocino debido a las celebraciones de Semana Santa. Con estas opciones, los trabajadores y estudiantes de la provincia ya pueden proyectar sus viajes por el territorio nacional antes de la llegada del invierno.