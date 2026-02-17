17 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Calendario 2026

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Luego del feriado de Carnaval, Argentina ya espera el próximo fin de semana largo. Conocé cuándo cae el receso de marzo para planear tu nueva escapada.

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

Foto: Adobe Stock
 Por Analía Martín

Este martes 17 de febrero marca el final del primer gran descanso del año. Con el cierre del feriado de Carnaval, la mirada de los mendocinos ya se posa sobre el mes de marzo para organizar un nuevo fin de semana largo.

Según el cronograma oficial de feriados nacionales para este 2026, el próximo fin de semana largo llegará en poco más de un mes. Se trata del feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el martes 24 de marzo.

Lee además
Turismo récord en Carnaval 2026: millones de viajeros dinamizaron hoteles, gastronomía y transporte
DATOS DE LA CAME

Turismo récord en Carnaval 2026: millones de viajeros dinamizaron hoteles, gastronomía y transporte
Danzas tradicionales durante los festejos de Carnaval en la Ciudad de Mendoza.
"Domingo en la Sarmiento"

Carnaval, música y gastronomía: miles de personas coparon la avenida Sarmiento renovada
fin de semana largo, actividades en mendoza, turismo mendoza, vacaciones, feriados.jpg

¿Cómo queda conformado el descanso de marzo?

Para fomentar el turismo interno, el Gobierno Nacional estableció que el lunes 23 de marzo sea un día no laborable con fines turísticos (feriado puente). De esta manera, se generará un nuevo fin de semana extralargo de cuatro días, que se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive.

La categoría de "no laborable" significa que el empleador tiene la facultad de decidir si sus empleados deben trabajar o no durante esa jornada. A diferencia de lo que sucede en un feriado nacional como el de Carnaval, si se decide prestar servicios en un día no laborable, el trabajador percibirá su salario simple y no el pago doble típico de un fin de semana de descanso obligatorio.

feriado, calendario.png
Calendario 2024: ¿cuándo es feriado en noviembre 2024?

Calendario 2024: ¿cuándo es feriado en noviembre 2024?

Lo que viene: una pausa prolongada en abril

Para quienes no puedan aprovechar el descanso de marzo, el calendario ofrece otra oportunidad inmediata durante los primeros días de abril. Debido a la coincidencia del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el jueves 2 de abril, con el Viernes Santo el día 3, se conformará otro receso de cuatro jornadas.

Este periodo, que se extenderá hasta el domingo 5 de abril, es una de las fechas más esperadas por el sector turístico mendocino debido a las celebraciones de Semana Santa. Con estas opciones, los trabajadores y estudiantes de la provincia ya pueden proyectar sus viajes por el territorio nacional antes de la llegada del invierno.

Temas
Seguí leyendo

Por qué los mendocinos "le dieron la espalda" a Chile durante el Carnaval: ni compras, ni playa

Carnaval en Mendoza: la provincia consolida su liderazgo turístico con más de 68.000 visitantes

Feriado de Carnaval: cómo funciona el comercio en Mendoza durante el fin de semana XL

Carnaval 2026: cómo y por qué se celebra en Argentina

Así funcionan los servicios en la Ciudad de Mendoza durante el fin de semana largo

Asesinaron a balazos a un joven de 18 años en pleno Carnaval: hay dos detenidos y serían madre e hijo

Explotó el turismo en San Rafael: cerca del lleno total en el fin de semana XL de Carnaval

Mendoza para todos los gustos y bolsillos: qué podes hacer en este Carnaval 2026

LO QUE SE LEE AHORA
El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Las Más Leídas

Personal de Bomberos y de Náutica de Mendoza trabajó en el lugar.
Luján de Cuyo

Hallaron sin vida al hombre que había ingresado al agua en El Carrizal: tenía 38 años

El exdiputado provincial de PBA está en delicado estado en el vecino país.
Qué le pasó y qué necesita

El desesperado pedido de la familia de Alberto Samid por una afección sufrida en Uruguay

Buscan derogar cientos de leyes obsoletas en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes. Imagen generada con IA.
Ley Hojarasca

Buscan derogar cientos de leyes "obsoletas" en Mendoza: troles soviéticos, ajedrez escolar y créditos en australes

Rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros
Las imágenes del rescate

Video: rescate de alto riesgo en el Aconcagua: un guía de trekking se descompensó a 4.200 metros de altura

Las mujeres practicaban senderismo en el Cerro Nahuel y quedaron varadas (imagen ilustrativa).
En el Cerro Nahuel

Hacían senderismo en un cerro de Luján, se descompusieron y debieron ser rescatadas