Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT

El titular del sindicato, Sergio Palazzo, ratificó que no habrá atención al público de forma presencial en ninguna sucursal (pública o privada) a nivel nacional durante las 24 horas que dure la huelga, que sería este jueves.

Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques por ventanilla ni operaciones cambiarias físicas.

Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente aislados financieramente. El servicio de homebanking, las aplicaciones móviles de las entidades y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pagos de servicios y constitución de plazos fijos.

Asimismo, se espera que los cajeros automáticos operen, aunque advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada.