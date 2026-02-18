18 de febrero de 2026
Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT y el día en que se trate la reforma laboral (previsto para el jueves) se afectará la atención en bancos.

Por Sección Economía

En el marco del paro general convocado por la CGT (Confederación General del Trabajo) contra la reforma laboral, el gremio La Bancaria confirmó su adhesión total a la medida de fuerza, lo que afectará significativamente la operatoria financiera en todo el país.

Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales, cobro de cheques por ventanilla ni operaciones cambiarias físicas.

Sin embargo, los usuarios no quedarán completamente aislados financieramente. El servicio de homebanking, las aplicaciones móviles de las entidades y las billeteras virtuales funcionarán con total normalidad para realizar transferencias, pagos de servicios y constitución de plazos fijos.

Asimismo, se espera que los cajeros automáticos operen, aunque advierten que la falta de reposición de billetes (por el cese de los camiones de caudales) podría generar faltantes de efectivo hacia el final de la jornada.

