La DGE consolida el esquema de 5 años de cursado para una Secundaria Técnica de alto impacto

El modelo de la Dirección General de Escuelas, con jornada extendida y nuevos currículos, se posiciona como el eje de inserción laboral para el ciclo 2026.

 Por Natalia Mantineo

La Dirección General de Escuelas moderniza el sistema educativo de la provincia de Mendoza con la Nueva Secundaria Técnica. A través de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo, consolida un modelo de cinco años de cursado y jornada extendida. Esta apuesta busca formar perfiles especializados, vinculando el talento con las demandas tecnológicas y una inserción laboral inmediata.

Educación Técnica Argentina
DGE: eficiencia horaria y formación intensiva

El núcleo de esta transformación reside en la optimización del tiempo escolar. Mediante la implementación de la jornada extendida, la DGE ha logrado concentrar una carga horaria robusta sin extender la duración de la carrera más allá de los cinco años.

"El objetivo es que cada hora en el aula cuente. Con la jornada extendida, logramos que el talento juvenil se conecte de forma inmediata con las demandas de la industria global, sin perder la calidad pedagógica", destacan desde la cartera educativa.

Especialidades de vanguardia: Programación y Energías Renovables

La consolidación de este esquema ha permitido la puesta en marcha de currículas modernas que ya muestran resultados positivos. Entre los hitos más destacados de la gestión se encuentran:

  • Programación y Robótica: una respuesta directa a la creciente industria del software y la economía del conocimiento.

  • Energías Renovables y Eficiencia Energética: un trayecto formativo diseñado para liderar la transición hacia la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Estos espacios no solo actualizan contenidos, sino que transforman el rol del estudiante, ubicándolo como un actor protagónico del desarrollo tecnológico provincial.

educacion tecnica.jpg
La "fórmula" de la DGE no se agota en el aula. El modelo 2026 refuerza la sinergia público-privada, trabajando en conjunto con el Colegio de Técnicos de Mendoza y diversas cámaras empresariales.

Esta alianza asegura que lo que se enseña en las escuelas técnicas esté alineado con los estándares que hoy exige el mercado laboral, facilitando una salida laboral efectiva y de calidad.

Proyección territorial: hacia todos los oasis

De cara a este año, la meta es la federalización de estos logros. Tras el éxito de centros pioneros como el Centro Tecnológico “Carlos José Tassaroli” en San Rafael, la DGE proyecta replicar estos núcleos de innovación en todos los oasis productivos de la provincia. De esta manera, se garantiza que la formación técnica sea el puente fundamental hacia el progreso social y económico en cada rincón de Mendoza.

Con este esquema de cinco años y alta intensidad horaria, Mendoza se afianza como el referente de vanguardia en educación técnica a nivel nacional, transformando la educación en una herramienta concreta de inserción y progreso.

