Educación Superior cerró 2025 con fortalecimiento institucional y nuevas carreras

La Dirección de Educación Superior (DES) de la Dirección General de Escuelas (DGE) presentó un balance positivo sobre el ciclo lectivo 2025, al destacar el fortalecimiento de este nivel educativo , la consolidación de políticas públicas orientadas a la calidad de la formación y sostenida presencia institucional en todo el territorio provincial.

Bajo los ejes de innovación y calidad, la DES desarrolló una agenda de trabajo vinculada a los lineamientos del Gobierno de Mendoza , priorizando la planificación estratégica, la modernización del nivel superior y el acompañamiento a las instituciones formadoras con una mirada integral que articula lo pedagógico, lo territorial y lo institucional.

Otra línea que marcó el rumbo de trabajo es la actualización de diseños curriculares y nuevas carreras para 2026 . En ese sentido, durante 2025 se implementaron ocho diseños nuevos en la formación docente que, sumados a los implementados en 2024 y a los cinco diseños actualizados para el próximo ciclo lectivo, concretan el 100% de los 21 profesorados que ofrece la jurisdicción con sus planes de estudios renovados.

En tanto, la formación técnica también implementó el mismo proceso, con la renovación curricular de 33 tecnicaturas en áreas claves de alta demanda laboral como salud, industria, tecnología y administración.

También se crearon ocho nuevas carreras con el objetivo de cubrir las necesidades de los sectores socioproductivos de la región y las vacantes de profesionales que presenta el sistema educativo. El nivel superior amplió su oferta educativa en tecnicaturas y profesorados generando las siguientes opciones:

Presenciales: Tecnicatura Superior en Finanzas, Robótica y Construcciones Sustentables; Profesorado en Ciencias de la Educación y Música con orientación en Producción Artística.

Tecnicatura Superior en Finanzas, Robótica y Construcciones Sustentables; Profesorado en Ciencias de la Educación y Música con orientación en Producción Artística. A distancia: Tecnicatura Superior en Diseño Multimedial, Comunicación Digital Convergente y Estadística y Análisis de Datos.

image

Ingreso al nivel superior, gestiones académicas y mejoras en la transformación digital

Como punto de anclaje para garantizar las trayectorias educativas de los estudiantes, a partir de este año se implementará un dispositivo único de ingreso al nivel superior que responderá a la jerarquización de la formación inicial y a las demandas del futuro, formando profesionales con carácter abierto, participativo y articulado.

En continuación con el eje de innovación, Educación Superior implementó el primer sistema de gestión académica que ha registrado, de forma digital, la trayectoria de 31.000 estudiantes del nivel, agilizando el acceso a sus datos académicos y optimizando la organización institucional.

Esta herramienta eficientizó procesos internos y mejoró la calidad de la información disponible para la toma de decisiones estratégicas a nivel provincial, a partir del análisis de indicadores clave sobre el nivel superior.