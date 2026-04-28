General Alvear ultima detalles del Polo Educativo Superior más moderno de Mendoza

El Municipio de General Alvear avanza en la etapa final del Polo Educativo Superior , una obra estratégica que posicionará al departamento como un referente regional en materia de educación . Con esta ampliación, el complejo se convertirá en el más moderno de la provincia y permitirá fortalecer la formación académica local.

Durante una recorrida por el predio, el intendente Alejandro Molero destacó el impacto que tendrá el proyecto en la comunidad. “Se trata de oportunidades, de futuro, de esperanza. General Alvear pasa a tener, en pocos días, el polo educativo más importante, más moderno y más funcional de toda la provincia”, expresó.

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El jefe comunal remarcó además el valor simbólico de la obra: “Dejamos de hablar de sueños y propuestas para convertirlas en realidad . Es una de las realidades más lindas que empieza a vivir Alvear”.

En esa línea, recordó el proceso de gestión que permitió concretar la iniciativa. “Era un proyecto que no tenía presupuesto asignado. Pudimos gestionarlo con firmeza y hoy estamos muy próximos a completarlo. Esta ampliación nos permite sumar más carreras y más futuro para nuestros jóvenes” , señaló.

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El ingeniero a cargo de la obra, Maximiliano Ferrer, explicó que la construcción presenta características particulares que la diferencian de los sistemas tradicionales. “No es una obra convencional, se ejecuta con estructura metálica y paneles tipo sándwich, lo que garantiza un buen comportamiento estructural y una adecuada aislación”, indicó.

En cuanto a los nuevos espacios, esta tercera etapa contempla un salón de usos múltiples de 300 metros cuadrados, dos bloques de aulas y un sector de talleres destinado a actividades como escultura, pintura y sala de grabación.

Un proyecto clave para el desarrollo de General Alvear

Con esta intervención, el municipio busca consolidar un espacio integral orientado a la educación superior, ampliando las oportunidades de capacitación y desarrollo para los jóvenes alvearenses.

El avance del Polo Educativo Superior representa una apuesta fuerte al crecimiento del departamento, con el objetivo de generar más herramientas para el futuro y fortalecer el arraigo local.

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