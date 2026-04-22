Educación en Argentina: advierten que estudiantes pierden un año escolar por ausencias

El ausentismo escolar en Argentina genera un impacto que preocupa a especialistas y autoridades educativas . Según datos recientes, los estudiantes faltan tantos días a lo largo de su trayectoria que pueden perder el equivalente a un año completo de clases , una situación que encendió alarmas en el sistema educativo.

Aunque el Consejo Federal de Educación fija un mínimo de 190 días de clase ( el cual la provincia de Mendoza busca garantizar ), en promedio, los calendarios de todas las jurisdicciones prevén 185 días . Sin embargo, distintos factores reducen considerablemente ese número. El ausentismo estudiantil y docente , los paros , así como problemas climáticos y de infraestructura , hacen que los alumnos pierdan alrededor de 30 días al año , lo que reduce el tiempo real de clases a apenas 155 días efectivos .

Este recorte tiene consecuencias profundas. Según datos difundidos por la organización, los estudiantes faltan en promedio cerca de 30 días por año , lo que implica que, a lo largo de la primaria, un alumno pierde el equivalente a un año completo de escolaridad . En el nivel secundario, el panorama también preocupa: el 51% de los estudiantes declara haber acumulado al menos 15 inasistencias , una cifra que creció 7 puntos porcentuales entre 2022 y 2024 .

Elaboración de Argentinos por la Educación en base a calendarios escolares provinciales e información de pérdidas de clases en algunas jurisdicciones.

Elaboración de Argentinos por la Educación en base a calendarios escolares provinciales e información de pérdidas de clases en algunas jurisdicciones

La problemática no pasa desapercibida en las escuelas. El 46% de los directores considera que el ausentismo estudiantil es el principal obstáculo para el aprendizaje, incluso por encima de otros factores. A esto se suma el ausentismo docente , señalado por el 48,9% de los directivos en las pruebas PISA 2022 como una limitante clave, ubicando a Argentina entre los países con mayor impacto en este indicador.

Principales factores que afectaron los procesos de enseñanza y aprendizaje según los directores de los cursos donde se aplican las pruebas Aprender. Nivel primario. Año 2023. Principales factores que afectaron los procesos de enseñanza y aprendizaje según los directores de los cursos donde se aplican las pruebas Aprender. Nivel primario. Año 2023. Fuente: Informe Argentinos por la Educación.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el país aún carece de un sistema nacional de monitoreo que permita medir con precisión cuántos días de clase se pierden. La información disponible es fragmentada y muchas veces se basa en autorreportes, lo que dificulta diseñar políticas públicas efectivas.

#ArgentinaALaEscuela: la campaña que busca generar conciencia

Por este motivo, y con dichos datos sobre la mesa, Argentinos por la Educación junto a más de 200 organizaciones lanzó la campaña #ArgentinaALaEscuela, que busca visibilizar la problemática e instalar “la importancia del tiempo escolar efectivo en la agenda pública.

La campaña también pone el foco en los motivos detrás de las inasistencias. El 62% de los estudiantes señala problemas de salud como principal causa, mientras que el 39% admite que falta porque “no tiene ganas de ir a la escuela”, un dato que revela una dimensión más profunda del vínculo con la educación.

ausentismo escolar inasistencias faltas presente escuela alumno presentismo clases estudiante Ausentismo escolar en aumento: el 51% de alumnos de secundaria falta 15 días o más al año, de acuerdo con informes de Argentinos por la Educación. Foto: Generada con IA.

En este contexto, la iniciativa propone una acción colectiva: el próximo 22 de abril, invitan a compartir en redes sociales una foto de la etapa escolar acompañada de un mensaje sobre la importancia de asistir a clases, utilizando el hashtag #ArgentinaALaEscuela. La propuesta busca generar conciencia y recordar que el tiempo en el aula es clave para garantizar aprendizajes y oportunidades.

El mensaje es claro: no da lo mismo faltar a la escuela. Recuperar el valor del tiempo escolar y garantizar la presencia en las aulas aparece como un desafío urgente y compartido, que requiere tanto de políticas públicas como del compromiso de toda la sociedad.