Ausentismo escolar: cuáles son las causas y qué porcentaje de inasistencias tiene Mendoza

Ausentismo escolar en aumento: el 51% de alumnos falta 15 días o más al año.

La cantidad de ausentismo escolar en el nivel secundario aumentó en los últimos años y genera preocupación en Argentina . Según un nuevo informe basado en las pruebas Aprender 2024 y PISA 2022 , el 51% de los estudiantes falta al menos 15 días por año , lo que pone en alerta a directivos y especialistas en educación .

El documento “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, con autoría de Bruno Videla, Martín Nistal y Eugenia Orlicki, analiza la magnitud y evolución del ausentismo estudiantil.

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Los datos evidencian un incremento significativo en la cantidad de estudiantes con altos niveles de inasistencias . En 2022, el 44% de los alumnos había acumulado 15 o más faltas hasta octubre, mientras que en 2024 el porcentaje ascendió al 51% , lo que confirma una tendencia preocupante en las 24 jurisdicciones del país .

El informe también señala un aumento en los casos más severos de ausentismo escolar . La proporción de estudiantes con más de 20 faltas pasó del 26% al 30% , mientras que el grupo que acumula entre 15 y 19 inasistencias creció del 18% al 21% . En paralelo, disminuyó el grupo intermedio —quienes registran entre 5 y 14 faltas — que bajó del 41% al 34% , lo que sugiere que muchos alumnos migraron hacia niveles más altos de inasistencia.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, estudios, nivel educativo, aula El informe advierte que en Argentina aún no existe un registro consolidado a nivel nacional que permita monitorear con precisión las inasistencias. Por ello, los resultados se basan en autorreportes de los estudiantes de la cantidad de faltas registradas hasta el 24/10/2024. Foto: Cristian Lozano

Este comportamiento refleja una “polarización en la asistencia”, donde se mantiene estable el grupo que falta poco, pero aumenta el número de estudiantes que falta con frecuencia.

Para los directores de escuelas secundarias, el ausentismo estudiantil se ha convertido en el principal obstáculo para el aprendizaje. En 2024, el 46% de los directivos lo consideró un problema moderado o serio, superando a otros factores como la impuntualidad estudiantil (45%), los bajos logros educativos (39%) y el ausentismo docente (37%).

Diferencias entre provincias y la situación en Mendoza

El estudio revela marcadas diferencias provinciales en los niveles de inasistencias escolares. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con el 66% de los estudiantes que acumulan al menos 15 faltas, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).

En el caso de Mendoza, el informe indica que el 49% de los estudiantes declaró haber acumulado más de 15 inasistencias, una cifra levemente inferior al promedio nacional del 51%.

ausentismo escolar gráfico Porcentaje de alumnos según cantidad de faltas declaradas por ellos mismos. Por provincia y total país. Último año de la secundaria. Año 2024. Faltas declaradas al 24/10/2024. Foto: Observatorio de Argentinos por la Educación.

Problemas de salud y falta de motivación, entre las causas

Entre los motivos de inasistencia, los problemas de salud aparecen como la causa principal, mencionada por el 62% de los estudiantes. En segundo lugar, el 39% señaló que falta a clases por “no tener ganas de ir a la escuela”, un dato que abre interrogantes sobre el vínculo entre los jóvenes y la institución escolar.

También se registraron otros factores, como dificultades de acceso, problemas de puntualidad y situaciones familiares o laborales, que inciden en la continuidad de las trayectorias educativas.

El docente Bruno Videla, coautor del informe, aseguró que el ausentismo escolar refleja problemas estructurales más amplios. “El ausentismo es apenas la parte visible de una combinación de cuestiones tales como:

la pérdida de valoración social de la escuela ,

, el quiebre en la alianza familias-escuelas

y la flexibilización constante de los regímenes académicos".

Para el profesional, en este contexto, el ausentismo es solo la "punta del iceberg", que deja "todas estas otras cuestiones —que en parte son sus causas— ocultas debajo”.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, aula, estudiantes, profesor secundaria La DGE oficializó un aumento en las cuotas de colegios privados de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Videla también advirtió que declarar la obligatoriedad escolar sin consecuencias ante su incumplimiento puede debilitar su efectividad. “Declararla sin que nadie deba pagar un costo por incumplir dicha obligación trae como consecuencia que esta se transforme en una simple declaración de intenciones”, señaló.

En la misma línea, la especialista en gestión educativa Viviana Postay consideró que el alto ausentismo estudiantil debe interpretarse como un síntoma más que como el problema en sí mismo. “El estudiante se aleja de la escuela —o concurre de forma intermitente— porque los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites de lo permitido, ni tampoco el sentido real del tránsito por el nivel medio”, explicó.

El informe concluye que el crecimiento del ausentismo en la secundaria exige revisar no solo las estrategias de control de asistencia, sino también el sentido y la calidad del vínculo educativo, aspectos fundamentales para sostener las trayectorias escolares y mejorar los aprendizajes. Mendoza, por su parte,