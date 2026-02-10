10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Dirección General de Escuelas

Salas de 3, repitencia de 1° grado y ausentismo: Educación plantea tres puntos fuertes en 2026

El ministro Tadeo García Zalazar presentó en San Martín los lineamientos que regirán su gestión a futuro. ¿Cómo se comenzará a trabajar este ciclo lectivo 2026?

Tadeo García Zalazar: El objetivo es que cada estudiante tenga una trayectoria real.

Tadeo García Zalazar: "El objetivo es que cada estudiante tenga una trayectoria real".

 Por Celeste Funes

A pocas semanas del comienzo de clases en todos los niveles, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar presentó los pilares en los que se trabajará desde este ciclo lectivo 2026 hacia los próximos años. Con foco en la expansión de las salas de 3 años, la repitencia en primer grado y el seguimiento de la asistencia, el funcionario busca fortalecer los procesos de aprendizaje.

“Nuestro objetivo es que cada estudiante mendocino tenga una trayectoria real, completa y continua", Tadeo García Zalazar.

Lee además
Atención: comienza la instancia de recuperación de saberes para el ciclo lectivo 2026.
Primaria y secundaria

La DGE da luz verde al período de recuperación de saberes: cuándo regresan los estudiantes
lavalle apuesta a la profesionalizacion del cuidado del adulto mayor
Desarrollo comunitario

Lavalle apuesta a la profesionalización del cuidado del adulto mayor

En dos años, las salas de 3 años serán obligatorias

En el acto que tuvo lugar el lunes en el "Centro de Congresos y Exposiciones Francisco" del departamento de San Martín, García Zalazar explicó que, con el objetivo de "brindar trayectorias reales" a los estudiantes, el Estado comenzará a intervenir desde "la primera infancia hasta la educación superior con metas claras y evaluación permanente”.

Embed

En esta línea, anunció que este año expandirán las salas de 3 años con la incorporación de 80 salas nuevas para alcanzar una red de 882 espacios educativos. A ellos se sumarán salas exclusivas, plurisalas y CEPI. En el corto plazo, se espera llegar a la universalización —en 2027— y la obligatoriedad total para 2028.

Esta decisión, viene de la mano con el proyecto de regulación de jardines maternales privados de Mendoza.

¿Qué estudiantes podrían repetir primer grado?

A partir de este año, aquellos pequeños que, al finalizar 1º grado, no sepan leer ni escribir deberán repetir esta instancia. "Eso es una exigencia que tiene que ver con la posibilidad de que no haya retraso en los conocimientos y que se fortalezca 1º grado”, informó el titular de la DGE.

Por ello, la unidad pedagógica que antes abarcaba 1º y 2º grado, ahora será desde sala de 5 y 1º grado, reforzando el aprendizaje de estas habilidades desde los 5 años.

lectura, alumnos, fluidez lectora, aula, colegio.png
Educación entregará 100.000 libros nuevos de Lengua y Matemática desde salas de 5 hasta 7º grado.

Educación entregará 100.000 libros nuevos de Lengua y Matemática desde salas de 5 hasta 7º grado.

En sintonía, se entregarán 100.000 libros nuevos de Lengua y Matemática, extendiendo el material desde sala de 5 hasta 7º grado, y se evaluará a estudiantes con el censo provincial de Fluidez y Comprensión Lectora en tres instancias: abril, junio y octubre.

“Vamos a fortalecer todos los fines de ciclo, tanto dentro del nivel como en los cambios de ciclo del nivel primario al secundario. Durante el primer mes de clases, los alumnos ingresantes al primer año de secundaria estarán con actividades muy importantes en Lengua y Matemática, que permitirán tener un estado de situación respecto de los aprendizajes que traen del nivel anterior", manifestó la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, sobre cómo se trabajará en todos los niveles educativos.

“Cada día cuenta”: la iniciativa para combatir el ausentismo escolar

Una de las principales debilidades del sistema educativo es el ausentismo escolar. Si bien son múltiples los motivos por los que un estudiante no se presenta a clases, la cartera tomará una postura más firme en este aspecto.

Según anunció García Zalazar, este año comenzará a implementarse un nuevo Reglamento de Asistencia para los niveles Inicial y Primario, que consiste en un seguimiento escalonado para reducir las inasistencias crónicas.

escuela malargue parlante rural maestra clases primaria
Bajo el lema

Bajo el lema "cada día cuenta", se hará un seguimiento de las asistencias de los alumnos.

Educación: los puntos en que reforzará el Gobierno de Mendoza a partir de este 2026

  • Matemática 5.0: en agosto de 2026, la provincia será sede del Congreso Nacional de Matemática, enfocado en Inteligencia Artificial y metodologías STEAM.
  • Secundarias de Innovación: 100 escuelas secundarias adoptarán modelos pedagógicos avanzados para motivar a los jóvenes y asegurar la permanencia escolar.
  • Bachillerato Profesional (CEPAS): creación de centros donde los adultos podrán terminar el secundario y, al mismo tiempo, obtener un título técnico en áreas como Programación, Gastronomía o Energías Renovables.
  • Nuevas Carreras Superiores: la oferta de Nivel Superior se renueva con tecnicaturas en Robótica, Finanzas y Construcciones Sustentables, diseñadas según la demanda del sector productivo local.
  • Tecnología en el Aula: ampliación masiva de plataformas con Inteligencia Artificial (Eduten, Matific y Flexflix), que ya alcanzan a más de 90.000 estudiantes mendocinos.
  • Educación Especial: se garantiza el fortalecimiento de la alfabetización en el 100 % de las escuelas de Educación Integral y se suma la extensión de jornada para estudiantes de 5.º a 7.º grado.
  • Infraestructura y Energía: además de los nuevos edificios, se intervendrán 25.000 m² de techos y 20 escuelas más contarán con paneles solares, promoviendo la sustentabilidad y el ahorro energético.

Bajo estos lineamientos político-pedagógicos, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE marca el rumbo de un nuevo camino educativo en Mendoza. Tras la profesionalización de los cargos de conducción y la aprobación de 1.251 docentes, García Zalazar afirma que “hoy tenemos equipos de gestión formados para liderar estos cambios".

"La educación de Mendoza se construye con datos, con mérito y con un Estado presente en cada comunidad”, completó.

Temas
Seguí leyendo

El IES de General Alvear ya recibe inscripciones para el ciclo lectivo 2026

Alfredo Cornejo recorrió obras en un nuevo polo educativo estratégico

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza

Pantallas en pausa: una docente del sur de Mendoza impulsa los juegos al aire libre

La candidata de la Ciudad de Mendoza fue coronada reina de las personas mayores

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 10 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 10 de febrero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza

Las Más Leídas

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic
En plena vía pública

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza