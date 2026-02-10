Salas de 3, repitencia de 1° grado y ausentismo: Educación plantea tres puntos fuertes en 2026

A pocas semanas del comienzo de clases en todos los niveles, el ministro de Educación Tadeo García Zalazar presentó los pilares en los que se trabajará desde este ciclo lectivo 2026 hacia los próximos años. Con foco en la expansión de las salas de 3 años , la repitencia en primer grado y el seguimiento de la asistencia, el funcionario busca fortalecer los procesos de aprendizaje.

En el acto que tuvo lugar el lunes en el " Centro de Congresos y Exposiciones Francisco" del departamento de San Martín , García Zalazar explicó que, con el objetivo de "brindar trayectorias reales" a los estudiantes, el Estado comenzará a intervenir desde "la primera infancia hasta la educación superior con metas claras y evaluación permanente”.

En esta línea, anunció que este año expandirán las salas de 3 años con la incorporación de 80 salas nuevas para alcanzar una red de 882 espacios educativos. A ellos se sumarán salas exclusivas, plurisalas y CEPI. En el corto plazo, se espera llegar a la universalización —en 2027 — y la obligatoriedad total para 2028 .

Esta decisión, viene de la mano con el proyecto de regulación de jardines maternales privados de Mendoza.

¿Qué estudiantes podrían repetir primer grado?

A partir de este año, aquellos pequeños que, al finalizar 1º grado, no sepan leer ni escribir deberán repetir esta instancia. "Eso es una exigencia que tiene que ver con la posibilidad de que no haya retraso en los conocimientos y que se fortalezca 1º grado”, informó el titular de la DGE.

Por ello, la unidad pedagógica que antes abarcaba 1º y 2º grado, ahora será desde sala de 5 y 1º grado, reforzando el aprendizaje de estas habilidades desde los 5 años.

lectura, alumnos, fluidez lectora, aula, colegio.png Educación entregará 100.000 libros nuevos de Lengua y Matemática desde salas de 5 hasta 7º grado. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En sintonía, se entregarán 100.000 libros nuevos de Lengua y Matemática, extendiendo el material desde sala de 5 hasta 7º grado, y se evaluará a estudiantes con el censo provincial de Fluidez y Comprensión Lectora en tres instancias: abril, junio y octubre.

“Vamos a fortalecer todos los fines de ciclo, tanto dentro del nivel como en los cambios de ciclo del nivel primario al secundario. Durante el primer mes de clases, los alumnos ingresantes al primer año de secundaria estarán con actividades muy importantes en Lengua y Matemática, que permitirán tener un estado de situación respecto de los aprendizajes que traen del nivel anterior", manifestó la subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, sobre cómo se trabajará en todos los niveles educativos.

“Cada día cuenta”: la iniciativa para combatir el ausentismo escolar

Una de las principales debilidades del sistema educativo es el ausentismo escolar. Si bien son múltiples los motivos por los que un estudiante no se presenta a clases, la cartera tomará una postura más firme en este aspecto.

Según anunció García Zalazar, este año comenzará a implementarse un nuevo Reglamento de Asistencia para los niveles Inicial y Primario, que consiste en un seguimiento escalonado para reducir las inasistencias crónicas.

escuela malargue parlante rural maestra clases primaria Bajo el lema "cada día cuenta", se hará un seguimiento de las asistencias de los alumnos. Foto: Generada con IA.

Educación: los puntos en que reforzará el Gobierno de Mendoza a partir de este 2026

Matemática 5.0 : en agosto de 2026, la provincia será sede del Congreso Nacional de Matemática, enfocado en Inteligencia Artificial y metodologías STEAM.

: en agosto de 2026, la provincia será sede del Congreso Nacional de Matemática, enfocado en Inteligencia Artificial y metodologías STEAM. Secundarias de Innovación : 100 escuelas secundarias adoptarán modelos pedagógicos avanzados para motivar a los jóvenes y asegurar la permanencia escolar.

: 100 escuelas secundarias adoptarán modelos pedagógicos avanzados para motivar a los jóvenes y asegurar la permanencia escolar. Bachillerato Profesional (CEPAS): creación de centros donde los adultos podrán terminar el secundario y, al mismo tiempo, obtener un título técnico en áreas como Programación, Gastronomía o Energías Renovables.

creación de centros donde los adultos podrán terminar el secundario y, al mismo tiempo, obtener un título técnico en áreas como Programación, Gastronomía o Energías Renovables. Nuevas Carreras Superiores : la oferta de Nivel Superior se renueva con tecnicaturas en Robótica, Finanzas y Construcciones Sustentables, diseñadas según la demanda del sector productivo local.

: la oferta de Nivel Superior se renueva con tecnicaturas en Robótica, Finanzas y Construcciones Sustentables, diseñadas según la demanda del sector productivo local. Tecnología en el Aula : ampliación masiva de plataformas con Inteligencia Artificial (Eduten, Matific y Flexflix), que ya alcanzan a más de 90.000 estudiantes mendocinos.

: ampliación masiva de plataformas con Inteligencia Artificial (Eduten, Matific y Flexflix), que ya alcanzan a más de 90.000 estudiantes mendocinos. Educación Especial : se garantiza el fortalecimiento de la alfabetización en el 100 % de las escuelas de Educación Integral y se suma la extensión de jornada para estudiantes de 5.º a 7.º grado.

: se garantiza el fortalecimiento de la alfabetización en el 100 % de las escuelas de Educación Integral y se suma la extensión de jornada para estudiantes de 5.º a 7.º grado. Infraestructura y Energía: además de los nuevos edificios, se intervendrán 25.000 m² de techos y 20 escuelas más contarán con paneles solares, promoviendo la sustentabilidad y el ahorro energético.

Bajo estos lineamientos político-pedagógicos, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE marca el rumbo de un nuevo camino educativo en Mendoza. Tras la profesionalización de los cargos de conducción y la aprobación de 1.251 docentes, García Zalazar afirma que “hoy tenemos equipos de gestión formados para liderar estos cambios".

"La educación de Mendoza se construye con datos, con mérito y con un Estado presente en cada comunidad”, completó.