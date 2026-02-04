4 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Desarrollo comunitario

Lavalle apuesta a la profesionalización del cuidado del adulto mayor

El Municipio de Lavalle, junto a la UNC, ofrece un diplomado de tres meses que abarca ancianidad, psicología, enfermería, nutrición y aspectos legales.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Lavalle a través de la Dirección de Educación, trabaja en el Diplomado en Desarrollo de Habilidades en la Atención y Abordaje de Adultos Mayores, que dicta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta oportunidad, el Municipio busca acompañar el proceso de obtención de los conocimientos sobre la responsabilidad y el trabajo de cuidar a personas mayores.

La preinscripción podrá realizarse a partir del 10 de febrero hasta el 6 de marzo en el Centro de Educación e Investigación Lavalle (CEIL), ubicado en calle Dr.Moreno y Fleming en Tulumaya. A la hora de inscribirse deben tenerse en cuenta los siguientes requisitos: estudios de nivel primario completos, tener entre 21 y 55 años y residir en el departamento. Cabe aclarar que esta propuesta es arancelada y tendrá una duración de tres meses.

Lee además
Otros dos municipios recibirán fondos del Gobierno de Mendoza para obras.
Boletín Oficial

Otros dos municipios recibirán fondos del Gobierno de Mendoza para obras
El incendió ocurrió en la medianoche en Lavalle. 
importante operativo policial

Explosión e incendio en una casa en Lavalle
image

La iniciativa busca profesionalizar el acompañamiento del adulto mayor

La capacitación comenzará el sábado 4 de abril y contará con 12 encuentros presenciales, los cuales serán dictados los días sábados en el edificio del Ceil. El abordaje integral del Diplomado va desde conceptos básicos de Ancianidad y Adulto Mayor, a Psicología del Adulto Mayor, Enfermería, Dimensión lúdica del Adulto Mayor, Nutrición y Aspectos Legales, como ejes centrales de la formación.

Para mayor información y asesoramiento es posible contactarse al número telefónico 261 636-6693 o bien a través de la dirección electrónica [email protected]

De esta manera, el Municipio pone a disposición herramientas para mejorar el desempeño de quienes asumen la responsabilidad de acompañar a adultos mayores.

Temas
Seguí leyendo

Conducía borracho y de forma peligrosa en Lavalle: quedó detenido

El Municipio de San Rafael avanza con los Encuentros de Mujeres en el departamento

Godoy Cruz celebra el talento local con el Mercado de Emprendedores

Nueva iluminación y material deportivo para el centro municipal Los Gladiadores de San Rafael

Maipú Municipio promueve la participación activa de los adultos mayores con el Gran Baile

Fiesta de la Vendimia de la Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el estacionamiento

Tupungato avanza en infraestructura hídrica con fondos provinciales

Continúan los Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza.
Verano cultural

Continúan los Picnics Musicales en los jardines de la Nave Cultural Mendoza

Las Más Leídas

Murió un hombre tras un vuelco en la Ruta 40, a la altura de San Carlos
accidente vial

Tragedia vial en la Ruta 40: un hombre murió tras volcar a la altura de San Carlos

Complicado. Walter Bento, a horas de saber cuántos años de cárcel recibirá. 
mega juicio por coimas

Cuántos años de cárcel puede recibir Walter Bento: hoy se lleva a cabo la audiencia para definir penas

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza
El clima

Inestabilidad en el llano, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de febrero en Mendoza

La defensa de Walter Bento no se rinde y planteó nuevas nulidades.  video
pedido de nulidad rechazado

Juicio a Walter Bento: un planteo de la defensa atrasó la discusión de las penas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 4 de febrero