Lavalle apuesta a la profesionalización del cuidado del adulto mayor

El Municipio de Lavalle a través de la Dirección de Educación, trabaja en el Diplomado en Desarrollo de Habilidades en la Atención y Abordaje de Adultos Mayores, que dicta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta oportunidad, el Municipio busca acompañar el proceso de obtención de los conocimientos sobre la responsabilidad y el trabajo de cuidar a personas mayores.

La preinscripción podrá realizarse a partir del 10 de febrero hasta el 6 de marzo en el Centro de Educación e Investigación Lavalle (CEIL), ubicado en calle Dr.Moreno y Fleming en Tulumaya. A la hora de inscribirse deben tenerse en cuenta los siguientes requisitos: estudios de nivel primario completos, tener entre 21 y 55 años y residir en el departamento. Cabe aclarar que esta propuesta es arancelada y tendrá una duración de tres meses.

image La iniciativa busca profesionalizar el acompañamiento del adulto mayor La capacitación comenzará el sábado 4 de abril y contará con 12 encuentros presenciales, los cuales serán dictados los días sábados en el edificio del Ceil. El abordaje integral del Diplomado va desde conceptos básicos de Ancianidad y Adulto Mayor, a Psicología del Adulto Mayor, Enfermería, Dimensión lúdica del Adulto Mayor, Nutrición y Aspectos Legales, como ejes centrales de la formación.

Para mayor información y asesoramiento es posible contactarse al número telefónico 261 636-6693 o bien a través de la dirección electrónica [email protected]

De esta manera, el Municipio pone a disposición herramientas para mejorar el desempeño de quienes asumen la responsabilidad de acompañar a adultos mayores.