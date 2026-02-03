Otros dos municipios recibirán fondos del Gobierno de Mendoza para obras.

El Gobierno de Mendoza ratificó este martes los convenios con los municipios de Lavalle y Rivadavia para asignarle un porcentaje de los recursos del Fondo por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial , que deberán ser destinados a obras de infraestructura.

La medida quedó formalizada a través de los decretos 77 y 80, publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales el Poder Ejecutivo avaló los Convenios Marco de Ejecución y Recupero de Fondos suscriptos el 18 de diciembre de 2025 entre la Provincia y ambas comunas.

Los acuerdos establece los términos y condiciones para que los municipios reciban parte de los fondos fiduciarios para la ejecución de proyectos de construcción, ampliación y refuncionalización de infraestructura , con el correspondiente esquema de recupero.

En el caso de Lavalle , el convenio fue firmado por el gobernador Alfredo Cornejo , junto a los ministros de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad , y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema Rodríguez , y el intendente Edgardo González .

En este esquema participan la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial y los diferentes organismos subejecutores, cada uno de ellos con los roles y responsabilidades pertinentes a fin de regular la ejecución de las obras a ser financiadas por estos fondos.

En paralelo, el Poder Ejecutivo ratificó el acuerdo de características similares con la Municipalidad de Rivadavia, representada por su intendente Ricardo Mansur, con el mismo objetivo de canalizar parte de los Fondos del Resarcimiento hacia "obras de infraestructura estratégica" para el desarrollo local. El Gobierno de Mendoza ratificó convenios en igual sentido el pasado lunes con los municipios de Godoy Cruz y Junín.