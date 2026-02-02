2 de febrero de 2026
Sitio Andino
Boletín Oficial

El Gobierno de Mendoza habilitó fondos del Resarcimiento para obras en dos municipios

El Gobierno de Mendoza ratificó convenios con dos municipalidades para destinar parte de los recursos del Fondo del Resarcimiento Industrial. Los detalles.

 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza ratificó convenios con las municipalidades de Godoy Cruz y Junín para financiar obras con fondos del Resarcimiento Industrial, que deberán ser proyectos de "construcción, ampliación y/o refuncionalización de infraestructura".

Este lunes se publicaron los decretos 79 y 76, a través del Boletín Oficial, donde la Provincia oficializó los Convenio Marco de Ejecución y Recupero de Fondos firmados por el gobernador Alfredo Cornejo; el ministros Víctor Fayad, Hacienda y Finanzas; y Natalio Mema, Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, con el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, por un lado, y con el jefe comunal de Junín, Mario Abed.

Estas normas permitirán destinar recursos del Fideicomiso de Administración de los Fondos por Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial, instrumento creado para impulsar proyectos consideradas prioritarios para el desarrollo económico y territorial de Mendoza.

Los fondos destinados por el Gobierno de Mendoza

El objetivo, dicen los decretos, es financiar proyectos de construcción, ampliación y refuncionalización de infraestructura considerada estratégica para el desarrollo provincial. Los recursos deberán ser posteriormente reembolsados, según el esquema previsto en el acuerdo.

Los acuerdos establecen los términos y condiciones para que la Provincia les asigne un porcentaje de los fondos del fideicomiso en su carácter de organismo subejecutor.

