El Gobierno de Mendoza relevará glaciares y avanza en una ley propia: cómo impacta en la minería

En medio del nuevo escenario abierto tras la reforma de la Ley de Glaciares , el Gobierno de Mendoza pondrá en marcha un relevamiento de los cuerpos de hielo en su territorio y confirmó que avanza en la elaboración de una normativa provincial propia.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , explicó en diálogo con Aconcagua Radio que la Provincia ya inició un trabajo técnico junto al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el organismo científico clave en el estudio de estos sistemas.

“Estamos trabajando en una ley provincial y en conjunto con el IANIGLA para hacer seguimiento de esos cuerpos, cómo se comportan, dónde están” , señaló la funcionaria, al detallar que el foco estará puesto en el estudio y monitoreo permanente.

El avance de Mendoza se da luego de los cambios introducidos en la Ley de Glaciares de Argentina , que redefinieron el esquema de protección y otorgaron mayor protagonismo a las provincias en la gestión de estos recursos.

Con las modificaciones recientes, el debate se reactivó y abrió una nueva etapa en la que las jurisdicciones deberán definir sus propios criterios de regulación y control.

De hecho, el debate por el escenario que se da para la minería tras la sanción de la nueva Ley de Glaciares estuvo presente en el encuentro por el lanzamiento de la Mesa Federal Minera, en San Juan, con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a gobernadores de provincias mineras y referentes del sector empresario. Entre ellos estuvieron Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego, Raúl Jalil, Martín Llaryora, Carlos Sadir y Maximiliano Pullaro.

glaciares, montaña El objetivo del relevamiento es conocer con precisión dónde están, cómo se comportan los cuerpos de hielo y qué marco regulatorio se necesita en un nuevo escenario.

Relevamiento y seguimiento: la base de la política

En ese contexto, el relevamiento que impulsa la provincia de Mendoza es un paso clave. Se trata de un proceso técnico que implica identificar, ubicar y analizar las características de los cuerpos de hielo, además de evaluar su evolución en el tiempo.

El objetivo es contar con información actualizada y precisa para sustentar decisiones de política pública y definir qué áreas requieren protección específica y bajo qué condiciones.

Este tipo de estudios ya tiene antecedentes a nivel nacional, donde el IANIGLA fue el encargado de desarrollar el Inventario Nacional de Glaciares, una herramienta central para la aplicación de la ley y la delimitación de zonas sensibles.

Hacia una ley provincial

En paralelo al trabajo técnico, el Gobierno provincial avanza en la redacción de una ley propia que funcione como marco regulatorio local.

Según explicó Latorre, la iniciativa busca articular el conocimiento científico con una normativa que permita ordenar el territorio y dar previsibilidad a las distintas actividades que se desarrollan en la cordillera.