9 de mayo de 2026
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Alfredo Cornejo

Los anuncios de Alfredo Cornejo en la Fiesta Nacional de la Ganadería 2026

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear. Los ejes de su discurso.

Los anuncios de Alfredo Cornejo en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Los anuncios de Alfredo Cornejo en la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Foto: Daniel Cano
 Por Florencia Martinez del Rio

El gobernador Alfredo Cornejo dio este sábado su discurso en la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, en General Alvear, en el que repasó su gestión e hizo algunos anuncios en materia de infraestructura, energía e impositiva para el sector productivo.

El mandatario inició destacando al departamento sureño como una "muestra de la cultura del trabajo que nos llena de orgullo a todos los mendocinos" y destacó al modelo de articulación entre el sector público y privado como el "mejor camino" para el crecimiento.

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Cornejo remarcó que el contexto internacional abre “una oportunidad histórica” para la provincia: "Hoy se presenta una oportunidad histórica para el crecimiento exponencial de la ganadería. A nivel global, la demanda de proteína de origen animal crece sostenidamente y la calidad de la carne argentina está plenamente reconocida". En este sentido, afirmó que "el desafío es recomponer stocks y abastecer destinos exigentes como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea".

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026
Almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas 2026.

Almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas 2026.

Los ejes del discurso de Alfredo Cornejo

Entre las acciones impulsadas, Cornejo mencionó distintos programas como el destete precoz, que "proyectan mejoras de hasta el 30% en preñez, con una inversión cercana a $1.000 millones este año", el Plan Cepo para "mejorar el manejo sanitario y seguro del rodeo", la reconstrucción de "775 kilómetros de rutas" para la conectividad rural -como las rutas provinciales 171 y 153 entre el este y el sur.

Además, puntualizó en el acueducto Bowen–Canalejas y el Montecomán–La Horqueta. También destacó al Plan Chapearouge, impulsado por el municipio de General Alvear, orientado a promover inversiones en forrajes, cereales y ganadería intensiva.

Fiesta Nacional de la Gandería 2026
Actores de los distintos sectores participaron de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

Actores de los distintos sectores participaron de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas.

En materia energética, durante su discurso, Cornejo habló de la línea de 132 KV que vincula Nihuil IV con la Estación Transformadora de General Alvear, "cerrando el anillado energético del sur y dando a la región la potencia necesaria para atravesar los veranos sin sobresaltos, habilitando nuevas posibilidades para recibir inversiones industriales".

Los anuncios de Alfredo Cornejo en la Fiesta de la Ganadería

  • Nuevos acueductos: confirmó que, tras la puesta en marcha de Bowen–Canalejas y Montecomán–La Horqueta, “ya hay otros proyectos en carpeta” para ampliar la infraestructura hídrica en zonas productivas.
  • Creación de la Dirección de Financiamiento Productivo: estará bajo la órbita conjunta del Ministerio de Producción y de Hacienda y Finanzas. "Una herramienta más útil y eficiente que la que teníamos, orientada a subsidiar tasas, ampliar fondos de garantía y reducir el costo del crédito en un sistema financiero más desarrollado. Porque el rol del Estado es facilitar el crédito, no reemplazarlo", sostuvo.
  • Pliegos listos de la obra de 132 KV que vincula Nihuil IV con la Estación Transformadora de General Alvear: inicio del proceso licitatorio para la obra, financiada con fondos del FOPIATZAD, que comprende más de 90 kilómetros de Alta Tensión.
  • Exenciones impositivas para inversiones: "Estamos impulsando una agenda local de desarrollo que prevé exenciones por diez años para nuevas inversiones y esquemas de financiamiento con subsidio de tasa compartido entre la provincia y el municipio".
Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, costillar, Alfredo Cornejo
Luego de dar su discurso, Alfredo Cornejo participó del almuerzo.

Luego de dar su discurso, Alfredo Cornejo participó del almuerzo.

Alfredo Cornejo defendió con cifras su gestión en el sur

En cuanto a la eficiencia hídrica dijo: "Se está ejecutando una inversión histórica de $40.981 millones en modernización de canales, reservorios y obras de impermeabilización. Para Cornejo, el desafío pasa por integrar las zonas de secano con las áreas bajo riego y consolidar una cadena productiva capaz de generar empleo y recuperar tierras improductivas.

Sobre el Fondo Compensador Agrícola señaló que en la campaña actual ya transfirió más de $13.100 millones a 2.085 productores, de los cuales más de 9.500 millones, es decir, fueron para el Sur, lo que se sumó al costo fiscal de casi $5.000 millones destinados a cubrir las exenciones y asistencias de la Emergencia Agropecuaria.

En otro tramo de su discurso mencionó a la industria de la ciruela y destacó que alcanzó 52.020 toneladas en esta temporada, y en el fortalecimiento del financiamiento, con $3.100 millones en créditos destinados principalmente a San Rafael y General Alvear.

En materia de infraestructura, "General Alvear ha sido prioridad", aseguró el Gobernador, con una inversión superior a los $43.500 millones durante su gestión. En salud, remarcó la transformación del Hospital Enfermeros Argentinos, con nueva guardia y Servicio de Salud Mental, con una inversión de más de $2.200 millones.

Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, Alfredo Cornejo
Alfredo Cornejo, en el tradicional almuerzo de la Fiesta de la Ganadería.

Alfredo Cornejo, en el tradicional almuerzo de la Fiesta de la Ganadería.

Hacia el final de sus declaraciones, el mandatario afirmó: "Estoy convencido de que el sur mendocino tiene por delante su gran momento. Por eso, la provincia va a seguir acompañándolos y apoyando al sector privado para que pueda desplegar todo su potencial, porque cuando hay sector privado fuerte crece la economía y mejora el empleo. Vamos a acompañarlos no como un gesto sino como una convicción. No hay Mendoza grande sin General Alvear creciendo".

"Vamos a acompañarlos porque tenemos una provincia ordenada y bien administrada, con rumbo claro, que viene reduciendo en forma continua impuestos distorsivos, sosteniendo la tasa cero para la producción primaria y manteniendo un nivel de inversión pública histórico, aún en un contexto nacional que también desafía a las economías provinciales", añadió.

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