Fiesta de la Vendimia de la Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el estacionamiento

Estacionamiento medido en la Ciudad por la Fiesta de la Vendimia.

Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia en la Ciudad de Mendoza . Este viernes 6, a partir de las 20.30, el Parque Cívico será escenario una vez más de la celebración que este año se titula “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”.

Debido al amplio dispositivo escenográfico y técnico, de luces y sonido, que se está montando hace casi una semana en el lugar, es que la Municipalidad de Mendoza programó cortes totales y parciales de calles .

Se pueden comprar entradas Vendimia 2026 ya tiene su sitio web: cómo acceder a fotos, entrevistas y transmisiones oficiales

El escenario está ubicado en el Parque Cívico , en la intersección de Virgen del Carmen de Cuyo y España, tal como en vendimias anteriores. Para ello, a partir de este martes 3 y hasta el sábado 7 se verá restringido el tránsito para todo tipo de vehículos en calle España, entre Virgen del Carmen de Cuyo y Peltier.

Es necesario porque en el lugar habrá un gran despliegue de personal técnico y operarios que trabajan en el armado general y desarrollo de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026.

Los cortes totales de calles afectan también a La Pampa y Virgen del Carmen de Cuyo, Pedro Molina y Patricias Mendocinas y Peltier hasta España.

La Municipalidad de la capital mendocina solicita a los automovilistas circular estos días con mucha atención ya que el montaje de la Vendimia 2026 requiere de una gran producción técnica y escenográfica que busca cautivar a los vecinos, las vecinas y los turistas que este viernes asistan al evento.

Está previsto que la “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” cuente el viernes, a partir de las 20.30, con una antesala musical a cargo de La Banda Viajera, mientras se desarrolla el sorteo de terminación de DNI y se procede a la votación del público para su reina favorita.

El acto central comenzará puntualmente a las 22 y contará con 300 artistas en escena, entre bailarines, bailarinas, actrices, actores, cantantes y músicos en vivo.

Cómo será el estacionamiento medido para la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad

Como años anteriores, por tratarse de un evento masivo, de acceso gratuito, y pensado para celebrar con todas las familias de la Ciudad de Mendoza así como los turistas, el estacionamiento medido tendrá una disposición especial este viernes 6 de febrero.

La Municipalidad de Mendoza informó que se cobrará una tarjeta única a un valor de $5.000. Las calles que integran el servicio de estacionamiento medido para la Vendimia de la Ciudad son:

Calle Peltier, lado Sur, desde 9 de julio hasta Belgrano.

Calle Peltier, lado Norte, desde La Pampa hasta Belgrano.

Calle 9 de Julio, desde Pedro Molina hasta Hipólito Yrigoyen.

Calle Pedro Molina, lado norte, desde San Martin hasta Belgrano.

Calle Pedro Molina, lado Sur, desde La Pampa hasta Belgrano

Calle La Pampa, desde Pedro Molina hasta Peltier.

Calle Belgrano, desde Pedro Molina hasta Peltier.

Calle Virgen del Carmen, desde La Pampa hasta Belgrano.

Calle Perú, desde Virgen del Carmen hasta Pedro Molina

Calle Vuelta de Obligado, desde Virgen del Carmen hasta Perú.

A su vez, la zona de estacionamiento medido especial se completa con la Playa de Estacionamiento Sur de Casa de Gobierno, ubicada sobre calle Peltier.