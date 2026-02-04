Fiesta de la Vendimia de la Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el estacionamiento

Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia en la Ciudad de Mendoza. Este viernes 6, a partir de las 20.30, el Parque Cívico será escenario una vez más de la celebración que este año se titula “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”.
Por el montaje del espectáculo en el Parque Cívico, la Municipalidad de Mendoza dispuso cortes totales y parciales desde este martes hasta el sábado.
Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Vendimia en la Ciudad de Mendoza. Este viernes 6, a partir de las 20.30, el Parque Cívico será escenario una vez más de la celebración que este año se titula “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad”.
Debido al amplio dispositivo escenográfico y técnico, de luces y sonido, que se está montando hace casi una semana en el lugar, es que la Municipalidad de Mendoza programó cortes totales y parciales de calles.
El escenario está ubicado en el Parque Cívico, en la intersección de Virgen del Carmen de Cuyo y España, tal como en vendimias anteriores. Para ello, a partir de este martes 3 y hasta el sábado 7 se verá restringido el tránsito para todo tipo de vehículos en calle España, entre Virgen del Carmen de Cuyo y Peltier.
Es necesario porque en el lugar habrá un gran despliegue de personal técnico y operarios que trabajan en el armado general y desarrollo de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026.
Los cortes totales de calles afectan también a La Pampa y Virgen del Carmen de Cuyo, Pedro Molina y Patricias Mendocinas y Peltier hasta España.
La Municipalidad de la capital mendocina solicita a los automovilistas circular estos días con mucha atención ya que el montaje de la Vendimia 2026 requiere de una gran producción técnica y escenográfica que busca cautivar a los vecinos, las vecinas y los turistas que este viernes asistan al evento.
Está previsto que la “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” cuente el viernes, a partir de las 20.30, con una antesala musical a cargo de La Banda Viajera, mientras se desarrolla el sorteo de terminación de DNI y se procede a la votación del público para su reina favorita.
El acto central comenzará puntualmente a las 22 y contará con 300 artistas en escena, entre bailarines, bailarinas, actrices, actores, cantantes y músicos en vivo.
Como años anteriores, por tratarse de un evento masivo, de acceso gratuito, y pensado para celebrar con todas las familias de la Ciudad de Mendoza así como los turistas, el estacionamiento medido tendrá una disposición especial este viernes 6 de febrero.
La Municipalidad de Mendoza informó que se cobrará una tarjeta única a un valor de $5.000. Las calles que integran el servicio de estacionamiento medido para la Vendimia de la Ciudad son:
A su vez, la zona de estacionamiento medido especial se completa con la Playa de Estacionamiento Sur de Casa de Gobierno, ubicada sobre calle Peltier.