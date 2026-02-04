4 de febrero de 2026
Sitio Andino
Atención automovilistas

Fiesta de la Vendimia de la Ciudad: qué calles estarán cortadas y cómo funcionará el estacionamiento

Por el montaje del espectáculo en el Parque Cívico, la Municipalidad de Mendoza dispuso cortes totales y parciales desde este martes hasta el sábado.

Estacionamiento medido en la Ciudad por la Fiesta de la Vendimia.

Debido al amplio dispositivo escenográfico y técnico, de luces y sonido, que se está montando hace casi una semana en el lugar, es que la Municipalidad de Mendoza programó cortes totales y parciales de calles.

Tránsito restringido en la Ciudad de Mendoza

El escenario está ubicado en el Parque Cívico, en la intersección de Virgen del Carmen de Cuyo y España, tal como en vendimias anteriores. Para ello, a partir de este martes 3 y hasta el sábado 7 se verá restringido el tránsito para todo tipo de vehículos en calle España, entre Virgen del Carmen de Cuyo y Peltier.

Es necesario porque en el lugar habrá un gran despliegue de personal técnico y operarios que trabajan en el armado general y desarrollo de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026.

Los cortes totales de calles afectan también a La Pampa y Virgen del Carmen de Cuyo, Pedro Molina y Patricias Mendocinas y Peltier hasta España.

La Municipalidad de la capital mendocina solicita a los automovilistas circular estos días con mucha atención ya que el montaje de la Vendimia 2026 requiere de una gran producción técnica y escenográfica que busca cautivar a los vecinos, las vecinas y los turistas que este viernes asistan al evento.

Está previsto que la “Vendimia, Alma y Gloria de mi Ciudad” cuente el viernes, a partir de las 20.30, con una antesala musical a cargo de La Banda Viajera, mientras se desarrolla el sorteo de terminación de DNI y se procede a la votación del público para su reina favorita.

El acto central comenzará puntualmente a las 22 y contará con 300 artistas en escena, entre bailarines, bailarinas, actrices, actores, cantantes y músicos en vivo.

image

Cómo será el estacionamiento medido para la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad

Como años anteriores, por tratarse de un evento masivo, de acceso gratuito, y pensado para celebrar con todas las familias de la Ciudad de Mendoza así como los turistas, el estacionamiento medido tendrá una disposición especial este viernes 6 de febrero.

La Municipalidad de Mendoza informó que se cobrará una tarjeta única a un valor de $5.000. Las calles que integran el servicio de estacionamiento medido para la Vendimia de la Ciudad son:

  • Calle Peltier, lado Sur, desde 9 de julio hasta Belgrano.
  • Calle Peltier, lado Norte, desde La Pampa hasta Belgrano.
  • Calle 9 de Julio, desde Pedro Molina hasta Hipólito Yrigoyen.
  • Calle Pedro Molina, lado norte, desde San Martin hasta Belgrano.
  • Calle Pedro Molina, lado Sur, desde La Pampa hasta Belgrano
  • Calle La Pampa, desde Pedro Molina hasta Peltier.
  • Calle Belgrano, desde Pedro Molina hasta Peltier.
  • Calle Virgen del Carmen, desde La Pampa hasta Belgrano.
  • Calle Perú, desde Virgen del Carmen hasta Pedro Molina
  • Calle Vuelta de Obligado, desde Virgen del Carmen hasta Perú.

A su vez, la zona de estacionamiento medido especial se completa con la Playa de Estacionamiento Sur de Casa de Gobierno, ubicada sobre calle Peltier.

