Vendimia 2026 ya tiene su sitio web: cómo acceder a fotos, entrevistas y transmisiones oficiales

El Gobierno de Mendoza y la Subsecretaría de Cultura provincial oficializaron el sitio web de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que ofrecerá contenidos oficiales, venta de entradas y un servicio de streaming pensado para mantener informados a mendocinos y turistas de cara al Acto Central del próximo 7 de marzo.

La Fiesta de la Vendimia tiene su página web: qué ofrece Si bien la plataforma está operativa desde diciembre de 2025, la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza desarrolló al sitio con el objetivo de centralizar y organizar toda la información vinculada a la máxima celebración provincial.

Pagina web - Vendimia 2026 (1) La web ofrecerá información, venta de entradas y contenidos multimedios. Foto: Gobierno de Mendoza En la web oficial se pueden encontrar noticias sobre el calendario vendimial, un recorrido histórico por los hitos más relevantes de la Fiesta de la Vendimia y el detalle de las actividades previstas a lo largo de la temporada. Además, incluye un calendario de eventos culturales con vendimias departamentales, espectáculos y propuestas especiales relacionadas con la festividad.

Entre los servicios destacados, el sitio brinda información clave sobre dónde y cómo adquirir las entradas para el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia y su repetición.

Por último, el portal incorpora el Streaming de Vendimia, un espacio audiovisual con entrevistas a artistas y referentes, testimonios especiales, programas temáticos y transmisiones en vivo vinculadas a la celebración.