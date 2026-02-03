Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a la provincia de Mendoza

Largas filas y demoras extremas: más de 10 horas para cruzar desde Chile a Mendoza

Por Soledad Maturano







En el regreso desde Chile, cientos de viajeros sufrieron demoras superiores a las diez horas en el complejo Roque Carranza, ubicado en Horcones. La situación se originó tras una reapertura del paso Internacional Los Libertadores, que permanecía cerrado desde el viernes por la noche debido al fuerte temporal que afectó a la zona durante el fin de semana.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 08.28.31 Viajeros que regresaban desde Chile enfrentaron demoras superiores a diez horas tras la reapertura del Paso. Caos en el paso tras la reapertura La habilitación del paso se produjo el lunes a las 8 de la mañana, lo que generó un regreso masivo de vehículos hacia la Argentina. En las primeras horas, el tránsito se desarrolló de manera relativamente ordenada, pero con el correr de la tarde el flujo aumentó de forma considerable, provocando largas filas y demoras excesivas para ingresar a la provincia de Mendoza.

Filas interminables y embudos en la Ruta 7 Como ocurre año tras año, comenzaron a circular reportes y fotografías que evidenciaron los embudos vehiculares tanto en la aduana como a lo largo de la Ruta Nacional 7, donde los autos quedaron detenidos durante horas sin información clara ni asistencia suficiente.

paso chile (2) Autos y camiones permanecieron detenidos durante horas en Horcones, en pleno regreso desde Chile. Malestar y reclamos de los viajeros La angustiante situación generó un fuerte malestar entre los turistas, quienes manifestaron su descontento en redes sociales. Las principales quejas apuntaron al servicio de aduana, la falta de organización y la insuficiente infraestructura para afrontar picos de tránsito en uno de los pasos internacionales más importantes del país.