Útiles escolares: precios en Chile y en Mendoza, ¿qué conviene para el inicio de clases?

A semanas del inicio de clases, repasamos precios de útiles, mochilas y ropa escolar en Mendoza y Chile para dimensionar costos y diferencias.

 Por Soledad Maturano

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Mendoza, las familias comienzan a organizar la vuelta a clases. En un contexto económico complejo, la compra de útiles escolares, mochilas y ropa ocupa un lugar central en la planificación del nuevo año académico.

En este marco, realizamos un repaso de precios en comercios de Mendoza y también en Chile, con el objetivo de ofrecer un panorama general que permita dimensionar costos y diferencias.

libreria, utiles escolares.jpg
Precios de los útiles escolares en Mendoza

En librerías de la provincia, los valores varían según marcas y la mayoría de los productos se comercializan por unidad o en packs pequeños.

Entre los precios relevados, se observan:

  • Biblioratos: $3.000
  • Cuaderno Laprida 100 hojas tapa dura: $7.000
  • Block de 80 hojas: $3.500
  • Corrector: $500
  • Lapiceras Bic: $700
  • Bic bolígrafos de colores: $650

En el caso de los artículos de dibujo y escritura, los valores también presentan diferencias según marca:

  • Filgo: 12 fibras $800, 12 colores $1.000
  • Faber Castell: 12 colores $3.000+
  • Bic Color Evolution (12 lápices + 4 grafito): $2.599
  • Goma Faber Castell unicornio: $2.500
  • Resaltador Filgo por unidad: $500
  • Resaltadores Filgo x12: $4.500
  • Crayones Filgo x12: $1.600
  • Crayones Filgo x6: $1.000

Si bien se trata de una canasta simple, el gasto final depende del nivel educativo y de los requerimientos de cada institución.

Mochilas con una amplia brecha de precios

En la provincia, los precios de las mochilas pueden variar considerablemente según el modelo, la marca y los métodos de pago.

Las mochilas simples para niños de nivel inicial se consiguen desde $20.000, mientras que las opciones más completas —con rueditas, diseños de personajes, lonchera o cartuchera— pueden alcanzar valores de hasta $113.000. En un punto intermedio, hay modelos con accesorios incluidos que oscilan entre $60.000 y $80.000.

Ropa escolar: promociones y descuentos

La indumentaria también forma parte del gasto previo al inicio del cursado. En una reconocida casa de ropa infantil de Mendoza se observan conjuntos colegiales con valores accesibles dentro del contexto actual.

Un conjunto básico -remera blanca y short- se ofrece entre $20.000 y $22.000, mientras que conjuntos más completos se exhiben en vidriera a $36.500, con descuentos aplicados de $5.000. Además, el comercio promociona una liquidación del 15% en ropa escolar.

Chile: precios más bajos, pero en mayores cantidades

Como ocurre desde hace algunos años, Chile aparece en el radar de muchas familias mendocinas para realizar compras. Si bien el tipo de cambio hoy no resulta tan conveniente, la diferencia se observa principalmente en las cantidades y en la presentación de los productos.

Mientras en Mendoza la mayoría de los útiles se venden por unidad o en packs de 6 o 12, en las tiendas chilenas predominan los sets grandes, pensados para cubrir gran parte del año escolar o incluso para más de un niño.

A continuación, algunos precios relevados en tiendas con venta online -aunque el retiro debe realizarse de manera presencial- con valores expresados en pesos chilenos y su equivalente en pesos argentinos a la fecha:

  • Set 72 marcadores doble punta tipo pincel: $9.900 chilenos / $16.682 argentinos
  • Sharpie set 24 marcadores punta fina: $9.900 chilenos / $16.682 argentinos
  • Set 72 lápices de colores en caja metálica: $11.990 chilenos / $20.052 argentinos
  • Set 72 lápices de colores (otra presentación): $13.990 chilenos / $23.422 argentinos
  • Marcadores Faber Castell Fiesta x18 colores: $3.990 chilenos / $6.723 argentinos
  • Destacadores pastel Faber Castell x8: $9.990 chilenos / $16.682 argentinos
  • Set x80 plumones marcadores para colorear: $9.990 chilenos / $16.682 argentinos
  • Archivador Rhein tamaño oficio: $2.990 chilenos / $5.038 argentinos
  • Pack x8 cuadernos universitarios Glam 100 hojas: $9.990 chilenos / $16.682 argentinos
  • Cuaderno x10 universitarios Ross 100 hojas: $25.990 chilenos / $43.794 argentinos

En el rubro mochilas, una casa reconocida de Chile ofrece modelos juveniles desde $16.990 chilenos ($28.629 argentinos) hasta $39.900 chilenos ($67.385 argentinos). También se consiguen opciones con rueditas, cartuchera y lonchera a $35.990 chilenos ($60.645 argentinos) o incluso por valores inferiores según promociones.

En cuanto a la indumentaria escolar, se observan camisas de manga larga desde $9.900 chilenos ($16.682 argentinos) y pantalones escolares a partir de $17.000 chilenos ($28.646 argentinos).

Un pantallazo para planificar

Con el comienzo del ciclo lectivo previsto para el 25 de febrero, la comparación deja en evidencia que Chile puede resultar conveniente cuando se busca comprar en grandes cantidades, mientras que Mendoza ofrece la posibilidad de adquirir lo necesario de manera más gradual.

Para muchas familias, la elección no pasa sólo por el precio, sino por la posibilidad real de viajar, el tiempo disponible y la necesidad concreta de cada grupo familiar.

