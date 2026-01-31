Paro nacional en aeropuertos: ATE lanzó una medida de fuerza por reclamos salariales

Este sábado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que el próximo lunes 2 de febrero se llevará adelante un paro nacional que abarcará a todos los aeropuertos de Argentina . Con probables cancelaciones masivas de vuelos , la medida responde a incumplimientos salariales a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ).

Febrero comienza con una nueva medida de fuerza sindical que podría afectar el funcionamiento normal de más de 27 terminales aéreas del país. Desde ATE informaron que la huelga se realizará junto a personal del sector aéreo, denunciaron el incumplimiento de un aumento salarial ya acordado y la falta de pago de los haberes correspondientes.

VERSUS URBANO Con nuevos hábitos de compra, el consumo de ropa se redefine entre la moda circular y la venta por kilo

Además, desde el gremio señalaron, tal como lo expresó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE , que la decisión se tomó luego de advertir que el Poder Ejecutivo viene postergando las actualizaciones paritarias.

URGENTE!! ATRASAN EL PAGO DE SALARIOS EN ANAC Y EL LUNES 2 ATE VA AL PARO EN TODOS LOS AEROPUERTOS!! LA DEMORA Y CANCELACIÓN DE VUELOS SERÁ EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO!! El Gobierno tomó la INCOMPRENSIBLE DECISIÓN de dar marcha atrás con un incremento salarial ya… pic.twitter.com/Cn4Dmo9UbV

La medida de fuerza comenzará a partir de la medianoche del lunes e incluirá a sectores operativos aeroportuarios críticos, como control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo .

Si bien se mantiene el estado de asamblea permanente, no se descarta la realización de quites de colaboración previos a la jornada del lunes. Según confirmó el gremio, durante el paro solo se garantizarán vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.

Por último, desde ATE responsabilizaron a la ANAC y a las áreas de Transporte y Empleo Público por las consecuencias de la medida, al advertir que los incumplimientos en las negociaciones generan “inseguridad y precarización” en el sector aeronáutico nacional.

Fuente: El Cronista.