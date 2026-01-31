31 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Valores e impuestos

Dónde conviene comprar consolas de videojuegos: los precios en Mendoza y Chile

Es el deseo de muchos jóvenes y los valores varían según de qué lado de la frontera se adquiera. Cuánto sale comprar una consola de videojuegos.

Dónde conviene comprar consolas de videojuegos: los precios en Mendoza y Chile

Dónde conviene comprar consolas de videojuegos: los precios en Mendoza y Chile

NA
 Por Sofía Pons

Las vacaciones y el verano son un buen momento para cruzar la frontera y visitar Chile. Algunos aprovechan para hacer compras y es una oportunidad para aquellos que desean comprar una consola de videojuegos. Sin embargo, ¿Conviene adquirirla en Mendoza o en el país vecino?

En el territorio nacional la Play Station 5 se puede conseguir por $1.499.999, con un almacenamiento de un terabyte, dos juegos y un joystick. Se trata del precio base que tienen la mayoría de casas de electrodomésticos y tecnología.

Lee además
la utn de san rafael recibira a jovenes desarrolladores en el global game jam
Educación y tecnología

La UTN de San Rafael recibirá a jóvenes desarrolladores en el Global Game Jam
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 31 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 31 de enero de 2026

A ese valor hay que sumarle los impuestos. Actualmente se pueden ingresar, por vía terrestre, objetos por un valor de 300 dólares por persona, si se supera esa cifra se debe pagar la mitad del excedente. En este caso, se debería abonar un extra de $284.200, por lo que el monto total de la consola sería de $1.286.285, en moneda argentina.

En conclusión, sí conviene adquirir la consola en el país vecino dado que puede ser más económica, con impuesto incluidos. A su vez, si se viaja con más personas se suman las franquicias y se puede reducir el monto de los impuestos a pagar.

Temas
Seguí leyendo

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

La Justicia rechazó dos apelaciones relacionadas a PSJ Cobre Mendocino

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero de 2026

Descuentos en jugueterías con Banco Nación: aprovechá sus promociones

ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares

Minería: el Gobierno creó una Junta Disciplinaria para definir sanciones en caso de irregularidades

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa del agua en Mendoza: desde cuándo y cuánto

LO QUE SE LEE AHORA
Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año
Emprendimiento

Crearon un viñedo con restos de la actividad minera y producen 12 mil botellas por año

Las Más Leídas

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios
OPORTUNIDAD

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida
Alta Montaña

Esta noche cerrarán el Paso Internacional Los Libertadores: cuánto durará la medida

Cuántos metros tiene, cómo se distribuyen los ambientes y qué incluye una casa del IPV. video
recorrida

Cómo es una casa del IPV: metros, distribución y qué tener en cuenta al mudarse

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta
El mapa de la lluvia

Lluvias, granizo y fuertes vientos en Mendoza: así se desató la intensa tormenta

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall
Contingencias climáticas

La tormenta deja secuelas en el shopping Palmares Mall