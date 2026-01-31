Dónde conviene comprar consolas de videojuegos: los precios en Mendoza y Chile

Las vacaciones y el verano son un buen momento para cruzar la frontera y visitar Chile. Algunos aprovechan para hacer compras y es una oportunidad para aquellos que desean comprar una consola devideojuegos. Sin embargo, ¿Conviene adquirirla en Mendoza o en el país vecino?
En el territorio nacional la Play Station 5 se puede conseguir por $1.499.999, con un almacenamiento de un terabyte, dos juegos y un joystick. Se trata del precio base que tienen la mayoría de casas de electrodomésticos y tecnología.
A ese valor hay que sumarle los impuestos. Actualmente se pueden ingresar, por vía terrestre, objetos por un valor de 300 dólares por persona, si se supera esa cifra se debe pagar la mitad del excedente. En este caso, se debería abonar un extra de $284.200, por lo que el monto total de la consola sería de $1.286.285, en moneda argentina.
En conclusión, sí conviene adquirir la consola en el país vecino dado que puede ser más económica, con impuesto incluidos. A su vez, si se viaja con más personas se suman las franquicias y se puede reducir el monto de los impuestos a pagar.