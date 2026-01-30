Descuentos en jugueterías con Banco Nación: aprovechá sus promociones Foto: ChatGPT (IA)

Por Juan Pablo Strappazzon







Banco Nación volvió a lanzar promociones para sus clientes habituales. En su sitio web, la entidad anunció un beneficio imperdible en jugueterías disponible hasta final de mes. En esta nota, te contamos todos los detalles para aprovechar la propuesta al máximo.

trabajo, juguetes, jugueteria, comercio, pymes, precios, poder adquisitivo, compras Banco Nación sorprende con un beneficio único en jugueterías Foto: NA No te pierdas la promoción de Banco Nación en jugueterías El Banco Nación anunció una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en jugueterías seleccionadas, como El Mundo del Juguete, Juegos Giudice y Giro Didáctico. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial del banco.

La iniciativa busca facilitar el acceso a juegos y juguetes populares y, al mismo tiempo, brindar un alivio económico a los consumidores. El beneficio estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 y se podrá utilizar exclusivamente los sábados. Además, permite financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

