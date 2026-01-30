30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Te puede servir

Descuentos en jugueterías con Banco Nación: aprovechá sus promociones

Banco Nación lanzó una promoción exclusiva en jugueterías. Descubrí cómo aprovechar el beneficio y ahorrar en tus compras de manera fácil y rápida.

Descuentos en jugueterías con Banco Nación: aprovechá sus promociones

Descuentos en jugueterías con Banco Nación: aprovechá sus promociones

Foto: ChatGPT (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

Banco Nación volvió a lanzar promociones para sus clientes habituales. En su sitio web, la entidad anunció un beneficio imperdible en jugueterías disponible hasta final de mes. En esta nota, te contamos todos los detalles para aprovechar la propuesta al máximo.

trabajo, juguetes, jugueteria, comercio, pymes, precios, poder adquisitivo, compras
Banco Nación sorprende con un beneficio único en jugueterías

Banco Nación sorprende con un beneficio único en jugueterías

No te pierdas la promoción de Banco Nación en jugueterías

El Banco Nación anunció una promoción que ofrece un 10% de descuento en compras realizadas en jugueterías seleccionadas, como El Mundo del Juguete, Juegos Giudice y Giro Didáctico. El listado completo de locales adheridos puede consultarse en el sitio oficial del banco.

Lee además
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 30 de enero de 2026
ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares
REINTEGROS

ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares

La iniciativa busca facilitar el acceso a juegos y juguetes populares y, al mismo tiempo, brindar un alivio económico a los consumidores. El beneficio estará disponible hasta el 31 de enero de 2026 y se podrá utilizar exclusivamente los sábados. Además, permite financiar las compras en hasta 3 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $10.000.

Para aprovechar la promoción, es necesario contar con la billetera MODO BNA+ y una tarjeta de crédito emitida por el Banco Nación. El descuento se activa escaneando el código QR en los locales o gestionándolo directamente desde la app del banco, lo que ofrece mayor comodidad a quienes prefieren realizar sus compras de forma digital.

La entidad financiera también ofrece beneficios y facilidades para quienes quieran acceder a un crédito hipotecario con condiciones especiales. Conocé todos los requisitos y cómo solicitarlo para aprovechar esta oportunidad y cuidar tu bolsillo.

Temas
Seguí leyendo

Minería: el Gobierno creó una Junta Disciplinaria para definir sanciones en caso de irregularidades

Banco Nación lanza créditos de hasta 72 cuotas para comprar motos 0 km: modelos y precios

El Gobierno autorizó un aumento en la tarifa del agua en Mendoza: desde cuándo y cuánto

ANSES: quiénes cobran este viernes 30 de enero de 2026

Venta de ropa usada por kilo: preocupación en el comercio mendocino por el ingreso de fardos importados

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026

Becas Progresar 2026: ¿qué esperar del pago de febrero?

ANSES: quiénes cobran este jueves 29 de enero de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares
REINTEGROS

ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares

Las Más Leídas

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.
creen que hay una organización criminal

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza.
El clima

Continúan las tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 30 de enero en Mendoza

Cómo fueron las últimas horas de la joven argentina
Dolor

Quién era Narela Barreto, la argentina de 27 años que fue hallada sin vida en Estados Unidos

Roberto Pettinato y Charly García: la millonaria estafa y traición que sacude al espectáculo video
Traición en el rock

Roberto Pettinato y Charly García: la millonaria estafa y traición que sacude al espectáculo