29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
A tener en cuenta

Becas Progresar 2026: ¿qué esperar del pago de febrero?

Muchos beneficiarios se preguntan si las Becas Progresar tendrán aumento en febrero 2026. En esta nota, te contamos todos los detalles.

Becas Progresar 2026: ¿qué esperar del pago de febrero?

Becas Progresar 2026: ¿qué esperar del pago de febrero?

 Por Juan Pablo Strappazzon

Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en febrero. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Becas Progresar
Becas Progresar: ¿cuánto pagará ANSES en febrero 2026?

Becas Progresar: ¿cuánto pagará ANSES en febrero 2026?

Qué se sabe sobre un posible aumento de las Becas Progresar en febrero 2026

El Progresar, antes conocido como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Lee además
Cómo saber si cobrás Becas Progresar en febrero con la Certificación Negativa
Atención

Cómo saber si cobrás Becas Progresar en febrero con la Certificación Negativa
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026

Según información oficial, el aumento general del 2,8% aplicado a las prestaciones de ANSES, basado en la inflación reportada por el INDEC, no alcanzará a los beneficiarios de esta ayuda educativa, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por lo tanto, se estima que el monto bruto mensual se mantendrá en $35.000, aunque solo se depositará el 80% del total ($28.000). El 20% restante se cobra a fin de año, cuando el beneficiario presente la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este jueves 29 de enero de 2026

Los duraznos mendocinos estarán en las góndolas de los supermercados de Dubái

Banco Nación: cómo ahorrar $60.000 en compras en supermercados mediante MODO

E-commerce en tensión: Mercado Libre y Temu se enfrentan en la Justicia

La venta de combustibles cerró 2025 como el tercer mejor año desde la pandemia

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 28 de enero de 2026

Mendoza y las energías renovables: ¿por qué ampliar la matriz es clave?

Vacaciones sin descanso: un índice alarmante expone el desgaste laboral

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 29 de enero de 2026

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

Mendoza entre tormentas y calor: qué dice el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional.
Enero, febrero, marzo

Qué pasará con el tiempo en Mendoza tras las lluvias: el pronóstico del SMN para el trimestre

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza