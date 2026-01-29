Becas Progresar 2026: ¿qué esperar del pago de febrero?

Por Juan Pablo Strappazzon







Como ocurre todos los meses, la Secretaría de Educación distribuye el monto del programa Progresar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Muchos beneficiarios se preguntan si habrá un aumento en febrero. En esta nota aclaramos todas las dudas.

Becas Progresar Becas Progresar: ¿cuánto pagará ANSES en febrero 2026? Qué se sabe sobre un posible aumento de las Becas Progresar en febrero 2026 El Progresar, antes conocido como Becas Progresar, es un beneficio destinado a incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Según información oficial, el aumento general del 2,8% aplicado a las prestaciones de ANSES, basado en la inflación reportada por el INDEC, no alcanzará a los beneficiarios de esta ayuda educativa, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por lo tanto, se estima que el monto bruto mensual se mantendrá en $35.000, aunque solo se depositará el 80% del total ($28.000). El 20% restante se cobra a fin de año, cuando el beneficiario presente la documentación que certifica la cursada del ciclo lectivo.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha anunciado ningún aumento ni actualización en la suma de este beneficio estudiantil, por lo que el esquema de pagos continúa vigente sin cambios.