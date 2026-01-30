30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
REINTEGROS

ARCA habilitó la devolución del 30%: cómo recuperar impuestos por consumos en dólares

Con la habilitación de ARCA, miles de contribuyentes pueden solicitar la devolución del 30%. Qué tener en cuenta y cómo hacerlo.

Por Sitio Andino Economía

Miles de contribuyentes en Argentina ya pueden recuperar parte de los impuestos abonados durante 2025. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el trámite para solicitar la devolución de las percepciones del 30%, aplicadas sobre la compra de moneda extranjera y los consumos realizados en dólares.

La medida alcanza a quienes hayan adquirido dólar ahorro, utilizado tarjetas de crédito o débito para pagar servicios de streaming como Netflix, Spotify o Disney+, y también a quienes efectuaron gastos en el exterior.

Sin embargo, el mecanismo de devolución varía según la situación fiscal de cada contribuyente. No es el mismo procedimiento para quienes tributan el Impuesto a las Ganancias que para monotributistas o empleados que no alcanzan el mínimo no imponible. A continuación, los requisitos y pasos clave para realizar el trámite.

ARCA MONOTRIBUTO
La devolución depende de la condición impositiva de cada persona.

Cómo pedir la devolución del 30% si no pagás Ganancias

Las personas que no están alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias ni por Bienes Personales deben realizar el trámite a través del sitio oficial de ARCA.

El primer requisito es contar con CUIT y Clave Fiscal nivel 2 o superior. Además, un paso fundamental —que suele generar demoras— es la declaración del CBU. Sin una cuenta bancaria informada y validada en el sistema, el reintegro no podrá acreditarse bajo ninguna circunstancia.

Una vez dentro del portal, se debe ingresar al servicio “Devolución de Percepciones”. Si no aparece habilitado, es necesario incorporarlo desde el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal. Luego, al acceder al aplicativo, se debe seleccionar la opción “Nuevo” y cargar el período fiscal correspondiente, trámite que se realiza mes por mes.

El sistema mostrará automáticamente las percepciones informadas por bancos y agentes de retención. El contribuyente solo debe seleccionarlas y presentar la solicitud.

Es importante realizar el proceso con atención, ya que el organismo cruzará la información con las entidades financieras para verificar la validez de los consumos. Si no existen deudas ni inconsistencias, ARCA aprobará el trámite y depositará el dinero en la cuenta bancaria declarada. Se recomienda hacer un seguimiento periódico del estado del reintegro para corregir eventuales observaciones administrativas.

Qué deben hacer quienes pagan el Impuesto a las Ganancias

En el caso de los trabajadores alcanzados por Ganancias, las percepciones deben informarse mediante el sistema SiRADIG-Trabajador, completando el Formulario 572 Web, según informó Iprofesional.

Para este grupo de contribuyentes existe una fecha límite clave: tienen tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para cargar todas las percepciones correspondientes al período fiscal 2025.

