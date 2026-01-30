ANSES: quiénes cobran este viernes 30 de enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 30 de enero. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026. Enero - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 12 de febrero de 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 9 de enero hasta el 12 de febrero de 2026, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Documentos terminados en 1: 12 de enero

Documentos terminados en 2: 13 de enero

Documentos terminados en 3: 14 de enero

Documentos terminados en 4: 15 de enero

Documentos terminados en 5: 16 de enero

Documentos terminados en 6: 19 de enero

Documentos terminados en 7: 20 de enero

Documentos terminados en 8: 21 de enero

Documentos terminados en 9: 22 de enero Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 23 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: 26 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: 27 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: 28 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 9 de enero

Documentos terminados en 1: 12 de enero

Documentos terminados en 2: 13 de enero

Documentos terminados en 3: 14 de enero

Documentos terminados en 4: 15 de enero

Documentos terminados en 5: 16 de enero

Documentos terminados en 6: 19 de enero

Documentos terminados en 7: 20 de enero

Documentos terminados en 8: 21 de enero

Documentos terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 12 de enero

Documentos terminados en 1: 13 de enero

Documentos terminados en 2: 14 de enero

Documentos terminados en 3: 15 de enero

Documentos terminados en 4: 16 de enero

Documentos terminados en 5: 19 de enero

Documentos terminados en 6: 20 de enero

Documentos terminados en 7: 21 de enero

Documentos terminados en 8: 22 de enero

Documentos terminados en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 14 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: 15 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: 16 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: 19 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de enero La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026

: todos los documentos desde el lunes 12 de enero al 12 de febrero de 2026 Segunda quincena: todos los documentos desde el jueves 22 de enero al 12 de febrero de 2026 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 9 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: 12 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: 13 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: 14 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: 15 de enero Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero de 2026. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 22 de enero

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de enero

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de enero

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de enero

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de enero Desempleo Plan 2 Diciembre: todas las terminaciones de documento desde el martes 6 de enero al 12 de este mismo mes. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.