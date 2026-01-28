Banco Nación: cómo pedir un crédito hipotecario

El Banco de la Nación Argentina mantiene activa su línea de créditos hipotecarios para quienes buscan acceder a una vivienda o mejorar la que ya poseen. Desde el 16 de enero de 2026, la entidad implementó un sistema de solicitud 100% online , que permite iniciar el trámite de manera digital y sin necesidad de asistir a una sucursal.

Para pedir un crédito hipotecario en el Banco Nación, el primer paso es ingresar a la plataforma digital “+Hogares con BNA” , habilitada por la entidad para centralizar todo el proceso.

El crédito hipotecario puede solicitarse sin asistir a una sucursal.

El sistema concentra el análisis de las solicitudes en un equipo especializado que acompaña el proceso y evalúa la información presentada por el solicitante.

Quiénes pueden pedir el crédito

La línea está destinada a personas humanas en actividad laboral, incluyendo:

Trabajadores en relación de dependencia

Jubilados y pensionados

Autónomos

Monotributistas

La edad máxima al momento de cancelar el préstamo no podrá superar los 85 años inclusive.

Además, se permite la participación de hasta dos titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplir con los requisitos crediticios exigidos por la entidad.

Destinos habilitados del crédito

El préstamo hipotecario puede utilizarse para:

Adquisición o cambio de vivienda

Construcción

Ampliación, refacción o terminación

Las condiciones del financiamiento varían según el destino y el valor de la propiedad.

credito hipotecario online El Banco Nación permite iniciar la solicitud del crédito hipotecario de forma online.

Modalidad del préstamo

El crédito se otorga en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), conforme a la Ley 25.827. La operación se instrumenta con garantía hipotecaria en primer grado.

Cómo se pagan las cuotas

Las cuotas se liquidan de forma mensual, bajo el sistema francés de amortización, modalidad habitual en los créditos hipotecarios, con actualización según la evolución de la UVA.

Tasas de interés según el tipo de vivienda

Las tasas varían de acuerdo con el destino del crédito y el valor del inmueble:

6,00% TNA fija: Para vivienda única y de ocupación permanente, con cobro de haberes en el Banco Nación y propiedades de hasta 210.000 UVAs .

Para vivienda única y de ocupación permanente, con cobro de haberes en el Banco Nación y propiedades de hasta . 12,00% TNA fija: Para segunda vivienda, construcción, ampliación, refacción o propiedades de más de 210.000 UVAs y hasta 350.000 UVAs.

Requisitos a tener en cuenta antes de iniciar el trámite

Antes de avanzar con la solicitud, el Banco Nación recomienda contar con: