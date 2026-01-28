Banco Nación: cómo pedir un crédito hipotecario

La edad máxima al momento de cancelar el préstamo no podrá superar los 85 años inclusive.
Además, se permite la participación de hasta dos titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplir con los requisitos crediticios exigidos por la entidad.
Destinos habilitados del crédito
El préstamo hipotecario puede utilizarse para:
Adquisición o cambio de vivienda
Construcción
Ampliación, refacción o terminación
Las condiciones del financiamiento varían según el destino y el valor de la propiedad.
Modalidad del préstamo
El crédito se otorga en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), conforme a la Ley 25.827. La operación se instrumenta con garantía hipotecaria en primer grado.
Cómo se pagan las cuotas
Las cuotas se liquidan de forma mensual, bajo el sistema francés de amortización, modalidad habitual en los créditos hipotecarios, con actualización según la evolución de la UVA.
Tasas de interés según el tipo de vivienda
Las tasas varían de acuerdo con el destino del crédito y el valor del inmueble:
6,00% TNA fija: Para vivienda única y de ocupación permanente, con cobro de haberes en el Banco Nación y propiedades de hasta 210.000 UVAs.
12,00% TNA fija: Para segunda vivienda, construcción, ampliación, refacción o propiedades de más de 210.000 UVAs y hasta 350.000 UVAs.
Requisitos a tener en cuenta antes de iniciar el trámite
Antes de avanzar con la solicitud, el Banco Nación recomienda contar con:
Salario registrado o dos años de inscripción en el régimen simplificado de ARCA (monotributistas)
Recibo de sueldo o comprobantes de ingresos
Ahorro previo
Buen historial crediticio
Cobro de haberes en la entidad
Estabilidad laboral que garantice capacidad de pago a largo plazo