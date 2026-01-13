Banco Nación lanzó créditos hipotecarios 100% online: así funciona el nuevo esquema

Según informó la entidad, los clientes podrán iniciar la solicitud, cargar la documentación requerida y recibir una oferta con monto, tasa y plazo en menos de 24 horas. Todo el proceso se realizará “de manera simple y sin necesidad de concurrir a la sucursal”, a través del sitio institucional y de la plataforma +Hogares con BNA.

credito hipotecario online El nuevo sistema conectará inmobiliarias con compradores. Un canal que conecta inmobiliarias y futuros propietarios El nuevo sistema que impulsa el Banco Nación también apunta a vincular al sector inmobiliario con quienes buscan acceder a su vivienda propia. La iniciativa permitirá que las inmobiliarias publiquen propiedades disponibles para compradores que ya cuenten con financiamiento aprobado o preaprobado.

Análisis centralizado y acompañamiento al cliente El esquema prevé la centralización del análisis de todas las solicitudes en un equipo especializado, que acompañará a los clientes durante todo el proceso de evaluación y aprobación del crédito.

La única instancia presencial será la firma de la escritura, que se realizará en la sucursal del banco que los adjudicatarios elijan. Más de 200.000 créditos otorgados en todo el país Desde la entidad destacaron que el Banco Nación ya otorgó más de 200.000 créditos hipotecarios en todo el país y remarcaron que esta modalidad digital busca reactivar el acceso al financiamiento para la vivienda propia en la Argentina.