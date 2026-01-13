13 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Giro judicial

Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

La Fiscalía de Homicidios analizó las cámaras del lugar donde sucedió el crimen y recalificaron la situación procesal de los tres efectivos de la Policía de Mendoza.

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.

 Por Carla Canizzaro

A casi diez días del crimen de Cynthia Landi en Guaymallén, la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Claudia Ríos, ordenó la libertad de los tres efectivos de la Policía de Mendoza involucrados en la causa. La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación y la incorporación de nuevas acusaciones en uno de los casos más impactantes de Mendoza en el inicio de 2026.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional analizó las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el hecho y resolvió recalificar la situación procesal de los tres efectivos de la Policía de Mendoza.

Lee además
El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios
El procedimiento incluyó siete allanamientos simultáneos en el barrio La Favorita y culminó con la detención de tres personas
Barrio La Favorita

Cayeron tres sospechosos por robos a choferes de aplicaciones en la Ciudad de Mendoza

Según informaron, la nueva imputación se determinó porque los efectivos "colaboraron a eludir la labor de la Justicia y no informaron el homicidio". De acuerdo al comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, los tres policías recuperaron la libertad bajo una caución de 15 millones de pesos cada uno, monto que deberá ser efectivizado para que la medida quede firme.

claudia ríos
La Fiscal&iacute;a de Homicidios orden&oacute; la libertad de los tres efectivos de la Polic&iacute;a de Mendoza.

La Fiscalía de Homicidios ordenó la libertad de los tres efectivos de la Policía de Mendoza.

Por otra parte, Marcelo Puertas, director de la Inspección General de Seguridad afirmó a Sitio Andino que "la investigación continúa por un hecho menor". Además, agregó que deberán presentarse en "Sanidad Policial para que les indiquen si están aptos para prestar servicios".

Los tres efectivos aún no retoman sus puestos de trabajo. Mientras tanto, la investigación administrativa y judicial continúa su curso.

Un chofer del colectivo fue imputado como coautor del homicidio

En paralelo, el chofer de colectivo Lautaro Stagnoli, quien se encontraba prófugo y se entregó posteriormente, fue imputado como coautor del homicidio agravado de Cynthia Landi.

cynthia romina landi, homicidio, guaymallén
Cynthia Romina Landi fue víctima de un disparo que terminó con su vida

Cynthia Romina Landi fue víctima de un disparo que terminó con su vida

Su situación procesal se agrava por su presunta participación directa en el hecho que derivó en la muerte de la joven.

Tres nuevos sospechosos prófugos: viajaban en un Chevrolet Corsa

La fiscalía también informó que se incorporaron tres personas más a la causa, quienes circulaban en un Chevrolet Corsa al momento del crimen y permanecen prófugas de la Justicia.

Por estas horas, dos de los sospechosos aún no fueron identificados y el conductor del vehículo fue identificado como B. A.

Cómo fue el crimen de Cynthia Landi

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del domingo 4 de enero, alrededor de las 3.55, en calle 25 de Mayo al 400, cuando un altercado entre particulares y cuidacoches derivó en un violento episodio. Según la información oficial, un vehículo blanco efectuó al menos cinco disparos frente a la vivienda de la víctima y se dio a la fuga.

balacera, guaymallén
Nélida Rodríguez, la madre de Cynthia

Nélida Rodríguez, la madre de Cynthia

Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de Cynthia Landi, de 39 años, quien fue trasladada de urgencia por sus familiares al Hospital Central, donde ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico confirmó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida.

Temas
Seguí leyendo

Aprehendieron a dos conductores alcoholizados durante patrullajes preventivos en Ciudad

San Martín: recuperan una camioneta con pedido judicial gracias al lector de patentes del CEO

Continúa la intensa búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos

Desarticulan en Maipú a una banda que robaba motos y autos bajo amenazas

Cayó en San Martín un hombre con tres pedidos de captura internacional por violencia de género

Buscan en Mendoza a un joven de 20 años desaparecido en San Luis

Dictan prisión preventiva a la pareja acusada por el homicidio del joven atropellado en Guaymallén

El acusado por el crimen en Las Heras fue condenado por homicidio culposo tras la muerte de su hija

LO QUE SE LEE AHORA
El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén

Las Más Leídas

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo
CONSUMO EN DÓLARES

Sin Impuesto PAÍS, cómo impacta el nuevo esquema del dólar tarjeta en el bolsillo

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy. 
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 13 de enero de 2026

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios.
Cómo se aplicará

El Gobierno de Mendoza modificó el régimen de licencias y garantizó el pago de un adicional a policías y penitenciarios

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica.
¿Se puede repetir?

Qué es un meteotsunami, el fenómeno que causó temor en la Costa Atlántica

El crimen de Cynthia Landi sumó prófugos, un coautor imputado y un cambio clave en la situación de policías.
Homicidio en Dorrego

Caso Cynthia Landi: cambian la imputación de los detenidos por el crimen en Guaymallén