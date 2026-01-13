Por qué quedaron libres los policías acusados de matar a Cynthia Landi en Guaymallén

La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación.

A casi diez días del crimen de Cynthia Landi en Guaymallén , la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Claudia Ríos , ordenó la libertad de los tres efectivos de la Policía de Mendoza involucrados en la causa. La decisión se tomó luego de un nuevo análisis, que incluyó la recalificación de la imputación y la incorporación de nuevas acusaciones en uno de los casos más impactantes de Mendoza en el inicio de 2026.

La Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional analizó las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el hecho y resolvió recalificar la situación procesal de los tres efectivos de la Policía de Mendoza .

Según informaron, la nueva imputación se determinó porque los efectivos " colaboraron a eludir la labor de la Justicia y no informaron el homicidio ". De acuerdo al comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, los tres policías recuperaron la libertad bajo una caución de 15 millones de pesos cada uno , monto que deberá ser efectivizado para que la medida quede firme.

Por otra parte, Marcelo Puertas , director de la Inspección General de Seguridad afirmó a Sitio Andino que " la investigación continúa por un hecho menor ". Además, agregó que deberán presentarse en "Sanidad Policial para que les indiquen si están aptos para prestar servicios".

Los tres efectivos aún no retoman sus puestos de trabajo. Mientras tanto, la investigación administrativa y judicial continúa su curso.

Un chofer del colectivo fue imputado como coautor del homicidio

En paralelo, el chofer de colectivo Lautaro Stagnoli, quien se encontraba prófugo y se entregó posteriormente, fue imputado como coautor del homicidio agravado de Cynthia Landi.

Cynthia Romina Landi fue víctima de un disparo que terminó con su vida

Su situación procesal se agrava por su presunta participación directa en el hecho que derivó en la muerte de la joven.

Tres nuevos sospechosos prófugos: viajaban en un Chevrolet Corsa

La fiscalía también informó que se incorporaron tres personas más a la causa, quienes circulaban en un Chevrolet Corsa al momento del crimen y permanecen prófugas de la Justicia.

Por estas horas, dos de los sospechosos aún no fueron identificados y el conductor del vehículo fue identificado como B. A.

Cómo fue el crimen de Cynthia Landi

El hecho investigado ocurrió en la madrugada del domingo 4 de enero, alrededor de las 3.55, en calle 25 de Mayo al 400, cuando un altercado entre particulares y cuidacoches derivó en un violento episodio. Según la información oficial, un vehículo blanco efectuó al menos cinco disparos frente a la vivienda de la víctima y se dio a la fuga.

Nélida Rodríguez, la madre de Cynthia

Uno de los proyectiles impactó en la axila derecha de Cynthia Landi, de 39 años, quien fue trasladada de urgencia por sus familiares al Hospital Central, donde ingresó sin signos vitales. El diagnóstico médico confirmó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida.