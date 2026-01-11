San Martín: recuperan una camioneta con pedido judicial gracias al lector de patentes del CEO

Lector de patentes y operativo policial: recuperaron una camioneta en San Martín tras una advertencia del CEO.

Por Sitio Andino Policiales







Un operativo policial activado por una alerta tecnológica permitió recuperar una camioneta con pedido judicial en San Martín. El procedimiento se inició tras la detección del vehículo por el sistema de lectura de patentes del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que advirtió en tiempo real a los móviles.

San Martín: tecnología y patrullaje permitieron recuperar una camioneta con pedido judicial El hecho se registró durante la tarde del viernes, cuando desde la sala de monitoreo del CEO se identificó una Ford Ranger que presentaba una denuncia activa en el marco de una causa por retención indebida. La alerta generada por el sistema fue procesada de manera inmediata y transmitida a los móviles policiales que patrullaban la zona del Este mendocino.

camaras ceo.jpg El Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de Mendoza es el encargado de la coordinación de emergencias y seguridad pública en la provincia de Mendoza. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. Con la información recibida, efectivos policiales lograron ubicar el vehículo mientras circulaba por avenida Eva Perón, en San Martín, y procedieron a su interceptación. El procedimiento se realizó sin inconvenientes y permitió avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

Tras el operativo, el conductor de la camioneta fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal de San Martín, donde se continuarán las medidas previstas en la causa. En tanto, el rodado fue secuestrado para quedar bajo resguardo judicial, en el marco de la investigación en curso.

Desde el ámbito de la seguridad destacaron nuevamente la efectividad del sistema de lectores de patentes, que permite detectar vehículos con medidas judiciales vigentes, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer las tareas preventivas en distintos puntos de la provincia. La intervención en San Martín se suma a otros procedimientos realizados a partir del monitoreo tecnológico del CEO.