San Martín impulsa capacitaciones para emprendedores y fortalece la economía social del departamento

El Municipio de San Martín continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor del departamento con la puesta en marcha del Plan Integral de Capacitaciones destinado a emprendedores de la economía social.

La propuesta, que se desarrolla en la Escuela de Oficios de San Martín , busca brindar herramientas concretas para impulsar proyectos locales, acompañar procesos de crecimiento y fortalecer el entramado productivo del departamento.

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El primer encuentro tuvo una importante convocatoria, con la participación de más de 40 emprendedores que accedieron a contenidos vinculados a gestión, formalización administrativa y desarrollo integral de sus iniciativas.

Desde el municipio destacaron que el ciclo de formación apunta a fortalecer la economía social y generar nuevas oportunidades para quienes apuestan al trabajo independiente y la producción local.

“Todo esto tiene como objetivo promover el desarrollo local y brindar herramientas concretas para potenciar los proyectos”, expresó Mónica Guidone, responsable del área de Economía Social del departamento.

El programa tendrá su cierre el próximo miércoles, con una última jornada orientada a profundizar contenidos y brindar acompañamiento técnico a quienes buscan consolidar sus emprendimientos.

Convocatoria a regularizar emprendimientos en San Martín

En paralelo, desde la comuna convocaron a emprendedores y artesanos del departamento a regularizar su situación administrativa, incorporándose o reinscribiéndose en los registros correspondientes.

Desde el área remarcaron que la formalización permite fortalecer el sector, garantizar igualdad de oportunidades y ordenar el funcionamiento de la actividad económica local. Quienes necesiten asesoramiento o acompañamiento pueden comunicarse vía mail a [email protected] o telefónicamente al 2634-259-744.