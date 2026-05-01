1 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
San Martín

San Martín impulsa capacitaciones para emprendedores y fortalece la economía social del departamento

El Municipio de San Martín puso en marcha un plan integral de formación destinado a emprendedores y artesanos, con foco en gestión, formalización y desarrollo.

Capacitaciones para emprendedores en San Martín.

Capacitaciones para emprendedores en San Martín.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de San Martín continúa fortaleciendo el ecosistema emprendedor del departamento con la puesta en marcha del Plan Integral de Capacitaciones destinado a emprendedores de la economía social.

La propuesta, que se desarrolla en la Escuela de Oficios de San Martín, busca brindar herramientas concretas para impulsar proyectos locales, acompañar procesos de crecimiento y fortalecer el entramado productivo del departamento.

Lee además
San Martín renovó su Concejo Deliberante.

Cambio de autoridades y señales políticas en el Concejo Deliberante de San Martín
El camión que protagonizó el accidente vial en San Martín.

Grave accidente vial en San Martín y corte de ruta

El primer encuentro tuvo una importante convocatoria, con la participación de más de 40 emprendedores que accedieron a contenidos vinculados a gestión, formalización administrativa y desarrollo integral de sus iniciativas.

Herramientas en San Martín para crecer y consolidarse

Desde el municipio destacaron que el ciclo de formación apunta a fortalecer la economía social y generar nuevas oportunidades para quienes apuestan al trabajo independiente y la producción local.

“Todo esto tiene como objetivo promover el desarrollo local y brindar herramientas concretas para potenciar los proyectos”, expresó Mónica Guidone, responsable del área de Economía Social del departamento.

El programa tendrá su cierre el próximo miércoles, con una última jornada orientada a profundizar contenidos y brindar acompañamiento técnico a quienes buscan consolidar sus emprendimientos.

Convocatoria a regularizar emprendimientos en San Martín

En paralelo, desde la comuna convocaron a emprendedores y artesanos del departamento a regularizar su situación administrativa, incorporándose o reinscribiéndose en los registros correspondientes.

Desde el área remarcaron que la formalización permite fortalecer el sector, garantizar igualdad de oportunidades y ordenar el funcionamiento de la actividad económica local. Quienes necesiten asesoramiento o acompañamiento pueden comunicarse vía mail a [email protected] o telefónicamente al 2634-259-744.

Temas
Seguí leyendo

Trágica muerte de un joven de 18 años tras un choque

La reconstrucción del femicidio de San Martín: cómo ocurrió el crimen

Conmoción en San Martín por el femicidio de una mujer y la detención de su pareja

Investigan un posible femicidio en San Martín: encontraron sin vida a una joven y buscan a su pareja

Karting en San Martín: resultados de la segunda fecha con todos los ganadores

Las historias que forjaron Malargüe: el lado invisible del trabajo cotidiano

Empleo, inversiones y minería: los ejes que Petri abordó con empresarios en Malargüe

Recambio político en Tupungato: quiénes son los nuevos ediles que ya asumieron

LO QUE SE LEE AHORA
Empleo, inversiones y minería: los ejes que Luis Petriabordó con empresarios en Malargüe

Empleo, inversiones y minería: los ejes que Petri abordó con empresarios en Malargüe

Las Más Leídas

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

La Municipalidad de Mendoza reconoció a referentes de la danza.

Del folclore al tango: quiénes fueron los artistas distinguidos por Ciudad

Un menor fue aplastado por un acoplado en una finca de Tupungato: permanece en estado crítico

Cayó de un acoplado y fue aplastado: el dramático accidente que conmociona a Tupungato

Marcelo DAgostino fue imputado por coacciones en contexto de violencia de género. 

Caso Marcelo D'Agostino: declaró una jueza, ex pareja del acusado

La Lepra sigue imparable en la Copa Libertadores: goleó a Deportivo La Guaira y es más líder que nunca

Arce desatado: triplete y goleada para una Lepra que ilusiona en la Copa Libertadores