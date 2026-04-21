Cayó el principal sospechoso del femicidio que conmociona a San Martín

El hombre, circulaba en compañía de otro sujeto y ambos fueron aprehendidos en calle Puebla

Un hombre quedó detenido en Rivadavia en el marco de la investigación por un presunto femicidio . Una mujer de 36 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda en el distrito Montecaseros, departamento de San Martín. El hecho podría convertirse en el primer femicidio del 2026 en Mendoza.

Efectivos de la Unidad Investigativa de Rivadavia desplegaron un amplio operativo en la zona para localizar al principal sospechoso, identificado como Daniel Trejo , quien sería la última pareja de la víctima.

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El hombre , circulaba en compañía de otro sujeto y ambos fueron aprehendidos en calle Puebla , frente al barrio San José, en el distrito Santa María de Oro, en Rivadavia. Por directivas de la Justicia, se secuestraron las prendas de vestir del principal sospechoso.

En la misma línea, efectivos de la Policía Científica lograron el hallazgo de un arma blanca , la cual podría haber sido utilizada para cometer el crimen de la joven.

El macabro hallazgo en la vivienda y las principales hipótesis

El hallazgo se produjo durante la tarde de este martes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación sospechosa en el domicilio. Al arribar, personal policial encontró a la víctima, identificada como Carla Magallanes, en posición "semisentada" y sin signos vitales.

3 de Marzo de 2026, Ladrón atropellado, robo bicicleta en Las Heras, criminalística, científica, policía de Mendoza, peritaje policial, móvil, morguera El hallazgo se produjo durante la tarde de este martes, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación sospechosa - Ilustrativa Foto: Cristian Lozano

De acuerdo con las primeras pericias, la mujer llevaba entre 24 y 48 horas fallecida. En el lugar también se detectaron signos de violencia, entre ellos mobiliario dañado, lo que refuerza la hipótesis de un ataque.

El ayudante fiscal que intervino en el caso constató que la víctima presentaba lesiones visibles en el rostro y manchas hemáticas secas, elementos que serán determinantes para reconstruir la mecánica del hecho.

El testimonio de la madre

El caso salió a la luz cerca de las 13, cuando la madre de la víctima llegó al domicilio y detectó una situación irregular. Según su declaración, la puerta estaba cerrada con cadena y alambre, lo que despertó sus sospechas.

Al ingresar, encontró a su hija sin vida y dio aviso inmediato a las autoridades. Además, indicó que la mujer convivía con un hombre, quien rápidamente quedó bajo la lupa de los investigadores.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo análisis judicial para determinar si el hecho será calificado formalmente como femicidio. Mientras tanto, el detenido permanece a disposición de la Justicia.