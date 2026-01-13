El acusado por el crimen en Las Heras fue condenado por homicidio culposo tras la muerte de su hija

El acusado por el homicidio de Silvia Susana Rodríguez quedó en el centro de la investigación luego de que se conociera su extenso historial delictivo . En los últimos días, también salió a la luz su vínculo cercano con una mujer que permanece desaparecida desde hace más de 10 días en Mendoza , así como un antecedente estremecedor que involucró a una menor y que marcó el inicio de un prontuario atravesado por delitos de extrema gravedad .

El 11 de octubre de 2019 , Juan Ramírez fue condenado a tres años de prisión por el delito de homicidio culposo , el antecedente más grave de su historial judicial. El caso se remonta al 5 de noviembre de 2015 , cuando el hombre se encontraba en su vivienda del departamento de Las Heras , al cuidado de su hija de apenas cinco meses de vida .

De acuerdo con la información judicial, ese día, entre las 14.00 y las 18.00, Ramírez golpeó a la bebé , provocándole un hematoma subdural frontoparietal derecho y hemorragias subaracnoideas . Las lesiones, de extrema gravedad , obligaron a que la menor fuera internada de urgencia en el Hospital Notti . Pese a los esfuerzos médicos, la niña falleció el 17 de noviembre de ese mismo año .

Por estos hechos, Ramírez fue llevado a juicio . Durante el proceso judicial, la calificación legal inicial , que era homicidio agravado por el vínculo , fue modificada. Finalmente, el tribunal lo condenó por homicidio culposo , al considerar que la muerte de la menor se produjo de manera accidental , según lo establecido en la sentencia.

El pasado del acusado por el homicidio en Las Heras

Entre sus antecedentes penales más graves, se registran diversas causas que dan cuenta de un prontuario delictivo persistente y de elevada gravedad. Según consta en los registros judiciales, el acusado enfrenta una causa por falso testimonio, iniciada el 27 de junio de 2025, y mantiene una captura pendiente desde el 19 de junio de 2025.

Además, figura imputado por robo simple, con fecha del 11 de febrero de 2024, y por hurto simple en grado de tentativa, ocurrido el 21 de diciembre de 2023.

Ahora, por el crimen de Susana Rodríguez en un barrio privado de Las Heras, Ramírez está imputado por homicidio criminis causa, junto a Noelia Valeria Estrella. Esta figura penal que prevé como única pena la prisión perpetua.

Por esta parte, según se confirmó, el hombre mantenía una relación sentimental con la mujer que fue arrastrada por el Zanjón de Los Ciruelos hace más de diez días y que continúa siendo intensamente buscada por el Cuerpo de Bomberos.