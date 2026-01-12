12 de enero de 2026
Sitio Andino
Investigación compleja

Imputarán a dos sospechosos por el asesinato de una mujer en un barrio privado de Las Heras

La mujer de 74 años fue encontrada sin vida en su vivienda. Uno de los detenidos está vinculado a otra causa que conmociona a Mendoza.

Dos personas permanecen detenidas y serán imputadas formalmente

Foto: Medios Andinos
 Por Carla Canizzaro

El asesinato de una mujer de 74 años ocurrido en un barrio privado del departamento de Las Heras presentó este lunes novedades y datos importantes que profundizan la investigación y suman elementos de impactantes para los investigadores.

Un sospechoso vinculado a la desaparición de la mujer en el Zanjón de Los Ciruelos

Uno de los detenidos es Juan Ramírez (35), quien no solo está señalado como presunto autor del crimen, sino que además aparece vinculado a otra tragedia reciente que mantiene en vilo a la provincia de Mendoza.

Lunes 26 de Mayo de 2025, homicidio comerciante en Godoy Cruz, científica, criminalística, policía de mendoza
Al momento del hallazgo, Silvia Susana Rodríguez fue encontrada recostada sobre su cama, cubierta con una sábana

Ramírez es hijo de una expareja de Susana Rodríguez y, según se confirmó, mantenía una relación sentimental con la mujer que fue arrastrada por el Zanjón de Los Ciruelos hace más de diez días y que continúa siendo intensamente buscada por el Cuerpo de Bomberos.

Este dato surgió tras la declaración de Ramírez como testigo en aquella causa, donde reconoció el vínculo con la mujer desaparecida.

Una segunda detenida y la acusación que pesa sobre los sospechosos

La investigación determinó que Ramírez no actuó solo. En el lugar también se encontraba Noelia Valeria Estrella (37), quien fue detenida y señalada como copartícipe del homicidio.

rocio fabiana flores, embarazada homicidio las heras, científica, operativo, servicio, policía de mendoza
Fuentes judiciales indicaron que ambos detenidos se encontraban alojándose en el domicilio de la víctima al momento del hecho

Ambos están detenidos y, según confirmó el Ministerio Público Fiscal, serán imputados por el delito de homicidio criminis causa, una figura que agrava la pena al considerar que el crimen fue cometido para facilitar u ocultar otro delito.

Fuentes judiciales indicaron que ambos detenidos se encontraban alojándose en el domicilio de la víctima al momento del hecho. De acuerdo con la investigación preliminar, habrían asesinado a Rodríguez y posteriormente sustraído algunas de sus pertenencias.

Hasta el momento, la causa de muerte no fue oficialmente determinada. Por este motivo, los investigadores y la fiscal de Homicidios Claudia Ríos aguardan los resultados de los análisis anatomopatológicos realizados sobre el cuerpo de la víctima, los cuales serán clave para avanzar en la imputación definitiva.

Sustancias halladas: descartan estupefacientes

En relación con los elementos encontrados dentro de la vivienda, las pericias realizadas permitieron descartar la presencia de drogas. Según se informó, las sustancias observadas serían compatibles con bicarbonato de sodio.

Esta aclaración surgió luego de que, en una primera inspección, se detectara sobre una mesa la presencia de sustancias sospechosas y abundantes bebidas alcohólicas, lo que generó hipótesis iniciales que finalmente fueron descartadas por los análisis técnicos.

