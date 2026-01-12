Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto de los rumores de romance con Juana Viale

Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri y qué hay de cierto con los rumores de romance con Juana Viale

Parecía que la relación entre el exmandatario y la empresaria textil era inquebrantable. Durante años, Juliana Awada fue la imagen de la compañera perfecta, aportando frescura y estilo a la gestión política. Sin embargo, el desgaste de la convivencia y las presiones externas habrían detonado una crisis que, según allegados al círculo rojo, ya no tuvo retorno a finales del 2025. La "pareja de la década" puso punto final a su historia, dejando vacante el lugar de primera dama en el corazón del ingeniero.

Mauricio Macri y Juliana Awada Mauricio Macri y Juliana Awada le pusieron fin a su matrimonio Un recorrido por sus parejas anteriores Antes de la llegada de la "Hechicera", como él llamaba a Awada, el ingeniero tuvo tres grandes historias que marcaron distintas etapas de su vida personal y política. Según reconstruyen las crónicas de sociedad, cada mujer representó un momento clave en la evolución de Macri, desde sus inicios empresariales hasta su salto a la gestión pública en Boca y la Ciudad.

Ivonne Bordeu: Su primera esposa y madre de sus tres hijos mayores (Agustina, Jimena y Francisco). Cultivaron un perfil muy bajo durante su matrimonio.

Isabel Menditeguy: La modelo y licenciada en Ciencias Políticas con la que compartió su etapa de mayor exposición mediática en los 90. Una relación apasionada que terminó en un divorcio polémico.

Malala Groba: La "diplomática". Acompañó a Macri durante su gestión en la Ciudad con un estilo sobrio y elegante, aunque nunca llegaron a casarse. Ivonne Bordeu, Isabel Menditeguy y Juliana Awada, las ex del presi ojitos del cielo El historial amoroso de Macri: del fin con Awada a los rumores con Juanita Viale La respuesta de Juana Viale a los rumores El vacío que dejó Awada se llenó rápidamente de especulaciones. La versión de un acercamiento con Juana Viale en Punta del Este sonó con fuerza, al punto que la propia conductora tuvo que salir a aclarar los tantos. Fiel a su estilo etéreo y algo críptico, la nieta de Mirtha Legrand utilizó sus redes y enfrentó las cámaras para desmentir el vínculo amoroso.

historia de juanita viale Descargo de Juanita Viales respecto a su vinculación sentimental con Mauricio Macri “Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama. Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente”, dijo Viale, desligándose de los rumores en una publicación de Instagram. "A los que amo, respeto y admiro, gracias por acompañarme, por reírse e iluminarme. Lamento el daño que causan estas noticias falsas. Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas”, expresó Viale. “Lo que no se puede negar, ni discutir, es que es un camino corto. La mentira digo. No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono y, peor aún, les pagan para desinformar, lastimando y mintiendo”, concluyó Juanita.