Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1336 del domingo 11 de enero.

Este domingo 11 de enero se llevó a cabo el sorteo 1336 del Brinco en Argentina, un juego de azar poceado que se sorteó a las 21 y dará la posibilidad a los apostadores de ganar un importante premio económico.
Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 11 de enero de 2025.
Conocé los resultados y ganadores del sorteo de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, que en esta edición tuvo un pozo de 200 millones de pesos y unas 200.000 apuestas.
En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1335 del 4 de diciembre, el pozo máximo se lo llevó un jugador de la provincia de Buenos Aires, además hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.
28 - 20 - 13 - 02 - 18 - 00
Con 6 aciertos el pozo quedó vacante y para el próximo pozo habrán en juego más de $180.000.000
Con 5 aciertos hubo 4 ganadores que se llevarán $1,401.425
Con 4 aciertos hubo 298 ganadores que se llevarán $ 6.207,78
Con 3 aciertos hubo 4.454 que se llevarán $ 1.200
05 - 01 - 21 - 15 - 23 - 07
Con 6 aciertos hubo 2 ganadores que se llevarán un pozo de $ 14.010.148,08
Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).
Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.
En dicho sorteo serán considerados ganadores:
En ningún caso interesa el orden con que salieron los números.
Cabe destacar que los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resultarán ganadores de cada uno de los premios.
En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.
Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.
En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.
El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.