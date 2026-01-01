1 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Juegos de azar

Brinco acumula un pozo de $215 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

La edición 1335 del Brinco pone en juego un pozo extraordinario de 215 millones de pesos. Cuándo se sortea el premio, cómo participar, cuánto sale la jugada y más, en esta nota.

Brinco acumula un pozo de $215 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Brinco acumula un pozo de $215 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

El próximo sorteo del Brinco, que lleva el número 1335 y se desarrollará el domingo 4 de enero, sortea un impresionante pozo estimado en 215 millones de pesos. Enterate cómo participar del popular juego organizado por la Lotería de Santa Fe.

Este sorteo se llevará adelante a las 21 y puede ser seguido en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Lee además
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1334 del domingo 28 de diciembre
Todos los detalles del Brinco de este domingo 28 de diciembre.
Juegos de azar

A qué hora sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 28 de diciembre

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1334 del 28 de diciembre, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos; así como en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale.

Pozo - Brinco - 1335
El Brinco del 4 de enero acumula un pozo de $215.000.000.

El Brinco del 4 de enero acumula un pozo de $215.000.000.

¿Qué es el Brinco?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

¿Cómo se juega al Brinco?

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuánto sale jugar al Brinco?

Las boletas se adquieren en en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.000. En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

¿Cuándo y dónde se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, IP Noticias, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Temas
Seguí leyendo

Brinco sortea un pozo de $200 millones: cómo participar y cuándo se juega

Atención médica en Mendoza: las guardias en Año Nuevo recibieron más de 2.000 personas

Verano 2026: Cuál es el mejor paso para cruzar a Chile desde Mendoza

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 1 de enero de 2026

Qué medicamentos puedo llevar de Argentina a Chile: recetas y controles aduaneros

El Telekino acumula $1.100 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Hoy, 1 de enero, se celebra el Día Internacional del Hijo

LO QUE SE LEE AHORA
El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras.
Felicidad

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras.
Felicidad

El primer nacimiento del año en Mendoza y en el país es una bebé de Las Heras

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida.
Investigación

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida

Estas indicaciones son útiles para los turistas que parten de Mendoza
Atención viajeros

Qué medicamentos puedo llevar de Argentina a Chile: recetas y controles aduaneros

Aumenta ﻿casi un 20 por ciento la verificación vehicular en Mendoza.
Aumentos

Desde hoy, la RTO y las multas viales son más caras en Mendoza: los valores de 2026