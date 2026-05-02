2 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Brinco

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 3 de mayo

La edición 1352 del Brinco pone en juego un llamativo pozo. Enterate de cuánto es, a qué hora sortea y hasta qué hora podés adquirir tu cartón.

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 3 de mayo

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 3 de mayo

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Este domingo 3 de mayo se realizará el sorteo Nº 1352 de Brinco, con un pozo estimado de 700 millones de pesos. El concurso comenzará a las 21 y podrá verse en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, Canal 9 Paraná y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

En la edición anterior de Brinco, sorteo Nº 1351 del 26 de abril, el pozo máximo quedó vacante, aunque hubo ganadores con 5, 4 y 3 aciertos. Pero en la modalidad Brinco Junior Siempre Sale, hubo 15 ganadores que se llevaron cada uno $1.926.869,20.

Lee además
Brinco sortea un pozo de $700 millones: cómo participar y cuándo se juega

Brinco sortea un pozo de $700 millones: cómo participar y cuándo se juega
Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1351 del domingo 26 de abril
Brinco - sorteo 1352
El Brinco del 3 de mayo acumula un pozo de $700.000.000.

El Brinco del 3 de mayo acumula un pozo de $700.000.000.

¿Hasta qué hora puedo jugar al Brinco de este domingo 3 de mayo?

Las boletas se adquieren en las agencias oficiales de lotería/quiniela de todo el país y tienen un valor de $1.200. La venta de apuestas se cierra los días sábados a las 20 (el horario puede variar según la jurisdicción). En cada jugada, el apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 39.

¿Qué es el Brinco y cómo se juega?

Brinco es un juego de azar poceado de Argentina que es administrado por la Lotería de Santa Fe. Es una de las modalidades que tiene el Quini 6 (aunque el sorteo de Brinco se hace por separado al sorteo propio del Quini 6).

Brinco consta de un sorteo en donde se extraen 6 números de un bolillero que contiene un total de 40 bolillas con números que van desde el 0 hasta el 39.

En dicho sorteo serán considerados ganadores:

  • Del primer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 6 aciertos.
  • Del segundo premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 5 aciertos.
  • Del tercer premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 4 aciertos.
  • Del cuarto premio: aquellos jugadores/apostadores que hayan obtenido 3 aciertos.

¿Cuándo se sortea el Brinco?

El Brinco se sortea todos los domingos a partir de las 21. La transmisión podés seguirla en vivo por Telefe Santa Fe, RTS Medios, Argentina 12, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

¿Cómo se cobran los premios del Brinco?

Los premios destinados al primer, segundo y tercer premio serán divididos en partes iguales entre los jugadores/apostadores que resulten ganadores de cada uno de los premios.

En el caso de los ganadores del cuarto premio (con 3 aciertos), percibirán un premio equivalente al valor de la apuesta.

Si en el sorteo no se registraron ganadores del primer premio, el mismo será declarado vacante e incrementa el primer premio del concurso siguiente. En el caso en que no se registren ganadores del segundo premio, el pozo del mismo pasará a incrementar el primer premio del concurso siguiente.

En todos los casos las apuestas ganadoras percibirán como mínimo el valor de la apuesta.

Los premios serán pagados por las mismas entidades o personas que venden los cupones de juego, excepto los premios de primera y segunda categoría (6 y 5 aciertos), que serán pagados por la Lotería de Santa Fe o la entidad que esta determine.

El derecho a cobrar los premios caducará a los quince días hábiles a partir del día hábil siguiente de realizado el sorteo.

Temas
Seguí leyendo

A qué hora se sortea el Brinco y de cuánto es el premio de este domingo 26 de abril

Brinco acumula un pozo de $650 millones: cómo jugar y cuándo es el sorteo

Crece la imprudencia al volante en Malargüe durante los fines de semana con más alcoholemia y exceso de velocidad

A qué hora se sortea el Quini 6 y cuánto es el premio de este domingo 3 de mayo

Telekino: de cuánto es el impactante pozo y a qué hora se sortea este domingo 3 de mayo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 2 de mayo

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 2 de mayo en Mendoza

Descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este sábado 2 de mayo en Mendoza

Las Más Leídas

La madrugada de este viernes quedó marcada por una tragedia en la Ruta Nacional 146.

Madrugada fatal: una mujer y su hija murieron en un impactante accidente

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

El Quini 6 acumula un pozo imponente de $6.700 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Según se desprende del fallo, el recurso extraordinario fue rechazado.

Golpe judicial para los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa y qué puede pasar ahora

Uno de los allanamientos en Guaymallén. 

Cayó banda que extorsionaba familias para usurpar sus casas

Fuertes críticas del abanico opositor al mensaje del gobernador.

"Modelo agotado" y "Mendoza se desordenó": las críticas opositoras al discurso de Cornejo