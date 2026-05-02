El gobernador Alfredo Cornejo brindó su séptimo discurso anual ante la Asamblea Legislativa.

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino . Mirá la fotogalería : un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.

Crece la imprudencia al volante en Malargüe durante los fines de semana con más alcoholemia y exceso de velocidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

El sistema estacionamiento medido registra un uso creciente y se prepara para incorporar cámaras inteligentes que informarán en tiempo real los lugares disponibles. ( Ir a la nota )

Fue la última sesión con la actual composición. Como en el Senado, hubo emotivos discursos de cierre y "flores" cruzadas. De qué tratan las normas aprobadas. ( Ir a la nota )

muerte en las heras acequia hombre 52 años 29 04 2026, galería Las Heras: encontraron sin vida a una persona en un zanjón de calle San Martín. Foto: Cristian Lozano.

Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona boca abajo en un zanjón ubicado sobre calle San Martín, en Las Heras. Los detalles. (Ir a la nota)

30 de Abril de 2026, Apertura Calle Patricias Mendocinas de ciudad, colectivos, transporte público, micro, pasaje, chofer, pasajeros, galería Foto: Cristian Lozano

Finalizados los trabajos, el intendente Ulpiano Suarez participó de la apertura y anunció nuevas obras. (Ir a la nota)

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

01 de Mayo de 2026, apertura sesiones ordinarias, legislatura de Mendoza, discurso, Casado, Kerchner, Lombardi, galería Foto: Cristian Lozano

La vice gobernadora Hebe Casado junto a los legisladores en la apertura de sesiones ordinarias 2026. (Ir a la nota)