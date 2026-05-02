Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana en Mendoza

Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
Un recorrido visual de los hechos más relevantes de la provincia de Mendoza publicados esta semana, en esta fotogalería.
Un repaso por las actividades y eventos más importantes de la provincia de Mendoza de los últimos días que tuvieron cobertura en Sitio Andino. Mirá la fotogalería: un recorrido visual de los hechos relevantes publicados esta semana a nivel local.
El sistema estacionamiento medido registra un uso creciente y se prepara para incorporar cámaras inteligentes que informarán en tiempo real los lugares disponibles. (Ir a la nota)
Fue la última sesión con la actual composición. Como en el Senado, hubo emotivos discursos de cierre y "flores" cruzadas. De qué tratan las normas aprobadas. (Ir a la nota)
Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona boca abajo en un zanjón ubicado sobre calle San Martín, en Las Heras. Los detalles. (Ir a la nota)
Finalizados los trabajos, el intendente Ulpiano Suarez participó de la apertura y anunció nuevas obras. (Ir a la nota)
La vice gobernadora Hebe Casado junto a los legisladores en la apertura de sesiones ordinarias 2026. (Ir a la nota)