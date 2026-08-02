Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este domingo un acto en homenaje a Eva Perón, en el marco del 74° aniversario de su fallecimiento. Fue en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, junto al intendente local, Julio Alak.FOTO NA: Axel Kicillof