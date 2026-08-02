2 de agosto de 2026
{}
Sitio Andino
Actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.

Un bombero consolando a una residente, en el Valle del Tiétar, en el área de la provincia de Avila, España. Los incendios forestales continuaron propagándose el domingo en el centro de España, y en la provincia de Avila. (Xinhua/Bruno Thevenin) (ah) (rtg) (vf)

Un bombero consolando a una residente, en el Valle del Tiétar, en el área de la provincia de Avila, España. Los incendios forestales continuaron propagándose el domingo en el centro de España, y en la provincia de Avila. (Xinhua/Bruno Thevenin) (ah) (rtg) (vf)

Residentes locales vestidos de caballeros recorren a caballo el casco antiguo durante el Festival Medieval de Sighisoara, en Sighisoara (Rumanía), (Xinhua/Yao Yulin)

Residentes locales vestidos de caballeros recorren a caballo el casco antiguo durante el Festival Medieval de Sighisoara, en Sighisoara (Rumanía), (Xinhua/Yao Yulin)

Siguen las tareas de rescate y movimiento de escombros luego del doble terremoto el día 24 de junio que destruyó varios edificios&nbsp; y viviendas en La Guaira, Venezuela. (Xinhua/Marcos Salgado)&nbsp;

Siguen las tareas de rescate y movimiento de escombros luego del doble terremoto el día 24 de junio que destruyó varios edificios  y viviendas en La Guaira, Venezuela. (Xinhua/Marcos Salgado) 

Fuente del Panteón que sirve para refrescarse en medio de una ola de calor, en Roma, Italia. (Xinhua/Edgardo Cerruto)

Fuente del Panteón que sirve para refrescarse en medio de una ola de calor, en Roma, Italia. (Xinhua/Edgardo Cerruto)

El Presidente Javier Milei participó del acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro. Las elecciones presidenciales en el país vecino serán el 4 de octubre próximo. FOTO PRESIDENCIA

El Presidente Javier Milei participó del acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro. Las elecciones presidenciales en el país vecino serán el 4 de octubre próximo. FOTO PRESIDENCIA

Niño palestino desplazado en la ciudad de Gaza. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Niño palestino desplazado en la ciudad de Gaza. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua)

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este domingo un acto en homenaje a Eva Perón, en el marco del 74° aniversario de su fallecimiento. Fue en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, junto al intendente local, Julio Alak.FOTO NA: Axel Kicillof

El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este domingo un acto en homenaje a Eva Perón, en el marco del 74° aniversario de su fallecimiento. Fue en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, junto al intendente local, Julio Alak.FOTO NA: Axel Kicillof

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, busca sumar puntos una vez más en la categoría reina tras largar 13° en el gran premio de Hungria. FOTO NA @AlpineF1Team

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, busca sumar puntos una vez más en la categoría reina tras largar 13° en el gran premio de Hungria. FOTO NA @AlpineF1Team

Marcha durante una protesta en apoyo a Cuba y contra el embargo estadounidense a la isla, en Ciudad de México, México, el 26 de julio de 2026. (Xinhua/Wu Wei)

Marcha durante una protesta en apoyo a Cuba y contra el embargo estadounidense a la isla, en Ciudad de México, México, el 26 de julio de 2026. (Xinhua/Wu Wei)

La aldea pesquera de Liruo, en China, famosa por sus casas de piedra resistentes a tifones, impulsa hoy su turismo y cultura. Conservando su tradición marina, convirtió sus viviendas ancestrales en cafeterías y alojamientos, y transforma sus redes de pesca en creativos recuerdos para los visitantes. (Xinhua/Jiang Han)

La aldea pesquera de Liruo, en China, famosa por sus casas de piedra resistentes a tifones, impulsa hoy su turismo y cultura. Conservando su tradición marina, convirtió sus viviendas ancestrales en cafeterías y alojamientos, y transforma sus redes de pesca en creativos recuerdos para los visitantes. (Xinhua/Jiang Han)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: Claudio Fanchi NA

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: Claudio Fanchi NA

Varios palestinos inspeccionan los daños tras un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, el 30 de julio de 2026. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Varios palestinos inspeccionan los daños tras un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, el 30 de julio de 2026. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Atletas posan durante el Festival de los Campeonatos Mundiales de Fitness y Fisicoculturismo, en Yaundé, capital de Camerún. (Xinhua/Kepseu)

Atletas posan durante el Festival de los Campeonatos Mundiales de Fitness y Fisicoculturismo, en Yaundé, capital de Camerún. (Xinhua/Kepseu)

Un cohete portador Larga Marcha-7A que transporta el satélite Tianlian III-01 despega del Centro de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia de Hainan (sur de China), el 29 de julio de 2026. Lanzado a las 19:50 (hora de Pekín) a bordo del cohete, el satélite alcanzó con éxito la órbita preestablecida. (Xinhua/Yang Guanyu)

Un cohete portador Larga Marcha-7A que transporta el satélite Tianlian III-01 despega del Centro de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia de Hainan (sur de China), el 29 de julio de 2026. Lanzado a las 19:50 (hora de Pekín) a bordo del cohete, el satélite alcanzó con éxito la órbita preestablecida. (Xinhua/Yang Guanyu)

Una vivienda dañada tras un terremoto, en la prefectura de Kumamoto, Japón. (Xinhua/Jia Haocheng)

Una vivienda dañada tras un terremoto, en la prefectura de Kumamoto, Japón. (Xinhua/Jia Haocheng)

Temas
Seguí leyendo
Lee además
Un espectáculo de drones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se exhibe con el horizonte de Manhattan de fondo en Nueva Jersey, Estados Unidos Autor: XINHUA/NA
actualidad

Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo

Las Más Leídas

Finalizó la prueba del descargador de fondo del dique Potrerillos: cómo fue el operativo en Mendoza

Finalizó una prueba clave en el dique Potrerillos: qué impacto tendrá en el agua de Mendoza

El regreso del temporal sorprendió a turistas en Puente del Inca y obligó a una evacuación

La nieve volvió con fuerza y evacuaron a varios turistas en alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingp.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras

Varios dirigentes se anotan (o suenan) como precandidatos a la gobernación en 2027.

Quiénes buscan suceder a Cornejo en 2027: todos los precandidatos a la gobernación

Trágico accidente en San Rafael: murió un motociclista tras chocar con una camioneta

Trágico accidente en San Rafael: murió un motociclista tras chocar con una camioneta