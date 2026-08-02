Fotogalería: las imágenes destacadas de la semana de Argentina y el mundo
Un recorrido visual de los hechos más relevantes del acontecer nacional e internacional, reflejados en la fotogalería.
Un bombero consolando a una residente, en el Valle del Tiétar, en el área de la provincia de Avila, España. Los incendios forestales continuaron propagándose el domingo en el centro de España, y en la provincia de Avila. (Xinhua/Bruno Thevenin) (ah) (rtg) (vf)
Residentes locales vestidos de caballeros recorren a caballo el casco antiguo durante el Festival Medieval de Sighisoara, en Sighisoara (Rumanía), (Xinhua/Yao Yulin)
Siguen las tareas de rescate y movimiento de escombros luego del doble terremoto el día 24 de junio que destruyó varios edificios y viviendas en La Guaira, Venezuela. (Xinhua/Marcos Salgado)
Fuente del Panteón que sirve para refrescarse en medio de una ola de calor, en Roma, Italia. (Xinhua/Edgardo Cerruto)
El Presidente Javier Milei participó del acto de lanzamiento y oficialización de la candidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro. Las elecciones presidenciales en el país vecino serán el 4 de octubre próximo. FOTO PRESIDENCIA
Niño palestino desplazado en la ciudad de Gaza. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua)
El presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este domingo un acto en homenaje a Eva Perón, en el marco del 74° aniversario de su fallecimiento. Fue en la Plaza Moreno de la ciudad de La Plata, junto al intendente local, Julio Alak.FOTO NA: Axel Kicillof
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, busca sumar puntos una vez más en la categoría reina tras largar 13° en el gran premio de Hungria. FOTO NA @AlpineF1Team
Marcha durante una protesta en apoyo a Cuba y contra el embargo estadounidense a la isla, en Ciudad de México, México, el 26 de julio de 2026. (Xinhua/Wu Wei)
La aldea pesquera de Liruo, en China, famosa por sus casas de piedra resistentes a tifones, impulsa hoy su turismo y cultura. Conservando su tradición marina, convirtió sus viviendas ancestrales en cafeterías y alojamientos, y transforma sus redes de pesca en creativos recuerdos para los visitantes. (Xinhua/Jiang Han)
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, acompañada del ministro Luis Caputo, durante el inició de su visita oficial a la Argentina. Foto: Claudio Fanchi NA
Varios palestinos inspeccionan los daños tras un ataque aéreo israelí en el campamento de refugiados de Al-Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, el 30 de julio de 2026. (Foto de Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Atletas posan durante el Festival de los Campeonatos Mundiales de Fitness y Fisicoculturismo, en Yaundé, capital de Camerún. (Xinhua/Kepseu)
Un cohete portador Larga Marcha-7A que transporta el satélite Tianlian III-01 despega del Centro de Lanzamiento de Naves Espaciales de Wenchang, en la provincia de Hainan (sur de China), el 29 de julio de 2026. Lanzado a las 19:50 (hora de Pekín) a bordo del cohete, el satélite alcanzó con éxito la órbita preestablecida. (Xinhua/Yang Guanyu)
Una vivienda dañada tras un terremoto, en la prefectura de Kumamoto, Japón. (Xinhua/Jia Haocheng)