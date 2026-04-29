29 de abril de 2026
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Sitio Andino
Estacionamiento medido

El estacionamiento medido digital superó los 100 mil usuarios y suma tecnología en Ciudad

El sistema estacionamiento medido registra un uso creciente y se prepara para incorporar cámaras inteligentes que informarán en tiempo real los lugares disponibles.

Crece el estacionamiento medido en la Ciudad de Mendoza.

Crece el estacionamiento medido en la Ciudad de Mendoza.

Durante abril, la aplicación superó los 100 mil usuarios registrados, alcanzando los 101.957, con la incorporación de 3.435 nuevos usuarios en el último mes.

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Crecimiento sostenido y uso intensivo del estacionamiento medido

En lo que va de 2026 ya se registraron 116.957 activaciones de estacionamiento, de las cuales 33.419 corresponden a abril, lo que evidencia un uso cada vez más extendido del sistema.

En cuanto a la recarga de crédito, se contabilizaron más de 17.000 operaciones durante ese mes, con un fuerte predominio de medios digitales: el 85,74 % se realizó mediante pago electrónico, mientras que el 14,26 % restante se efectuó en puntos físicos o mediante QR.

Actualmente, el sistema funciona en dos zonas activas que suman 916 espacios distribuidos en 25 cuadras, con el apoyo de 10 puntos de venta y un equipo de 19 controladores.

  • Zona Centro: 650 espacios en calles como Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano, Sarmiento y Tiburcio Benegas.
  • Zona Parque Cívico: 266 espacios en arterias como Pedro Molina, Perú, La Pampa, Virgen del Carmen de Cuyo, Vuelta de Obligado y Peltier.

En relación a los hábitos de uso, más de la mitad de los estacionamientos corresponden a estadías de una hora, representando el 56,23 % del total.

Funciones y facilidades del sistema para usuarios

El sistema también incorpora herramientas para mejorar la experiencia del usuario, como la posibilidad de transferir saldo entre cuentas. Esta funcionalidad fue utilizada por 104 personas durante abril, facilitando el acceso en situaciones donde no es posible realizar recargas inmediatas.

Llega un sistema con cámaras inteligentes

En las próximas semanas, la Ciudad avanzará con la implementación de un innovador sistema de cámaras inteligentes para optimizar el estacionamiento en calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre Belgrano y Perú.

La iniciativa, actualmente en etapa de prueba, permitirá conocer en tiempo real la cantidad de lugares disponibles mediante pantallas LED instaladas en la vía pública y a través de la app oficial del sistema.

Se trata de una experiencia inédita en Latinoamérica aplicada al espacio urbano, que busca mejorar la experiencia del conductor, reducir la circulación innecesaria, disminuir el consumo de combustible y contribuir a una menor congestión en el microcentro.

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