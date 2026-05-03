Gianinna Maradona: "Todos son responsables" y reclamó que Morla y Stinfale sean juzgados

Gianinna Maradona reclamó que los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale, junto a Vanesa Morla y el ex asistente Maximiliano Pomargo , sean investigados en el marco de la causa que busca determinar responsabilidades por la muerte de Diego Maradona .

En declaraciones a distintos medios, la hija del exfutbolista expresó que, a más de cinco años del fallecimiento, atraviesa una “tristeza absoluta” y aseguró que el proceso judicial implica una fuerte carga emocional para toda la familia.

Lágrimas, aplausos y rock: el homenaje a Felipe Staiti que emocionó a Mendoza

Libertad de prensa en debate: el fuerte reclamo de ADEPA al poder político

Gianinna sostuvo que enfrentar nuevamente a los acusados en el segundo juicio — tras la nulidad del primero — resulta particularmente difícil.

“Es lo más que nos atraviesa, tener que compartir un mismo lugar y verles las caras. Se practica mucho la paciencia y el respeto”, señaló, al referirse al impacto de revivir los hechos.

image

Responsabilidades en la muerte de Diego Maradona

La hija menor de Claudia Villafañe consideró que los siete imputados tienen distintos grados de responsabilidad en el fallecimiento.

“Cada uno debía hacer su trabajo”, afirmó, y apuntó especialmente contra el neurocirujano Leopoldo Luque, a quien definió como el principal referente médico.

Según indicó, Luque “se hizo responsable” de la salud de su padre y actuaba como su médico de cabecera, aunque cuestionó que luego intentara desligarse de ese rol.

Cuestionamientos a la estrategia de la defensa

Gianinna también criticó la estrategia del médico durante el juicio, al señalar que intenta instalar versiones que no se condicen con los hechos. “Hay cosas que no puede modificar porque lo que dijo, ya lo dijo, y lo que no hizo, no lo hizo”, remarcó.

Además, rechazó que se intente responsabilizar a la familia por lo ocurrido y sostuvo que ese planteo refuerza su decisión de declarar.

El rol del entorno y nuevos apuntados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

En otro tramo de la entrevista, Gianinna cuestionó la falta de imputaciones hacia figuras cercanas al entorno de su padre.

Señaló a Matías Morla como quien “manejaba los hilos” y lo definió como “el jefe” dentro de la estructura que rodeaba a Maradona. También mencionó a Vanesa Morla, Maximiliano Pomargo y Víctor Stinfale.

Según afirmó, existen audios y pruebas que demostrarían la influencia de estos actores en decisiones clave, incluidas contrataciones dentro del equipo médico.

image

Irregularidades en la internación domiciliaria

Gianinna apuntó además contra las condiciones en las que se desarrolló la internación domiciliaria en el barrio San Andrés, en Tigre.

Denunció que no había equipamiento adecuado ni controles básicos, y aseguró que los enfermeros no realizaban chequeos esenciales como la toma de signos vitales.

También cuestionó la elección del lugar y sostuvo que no cumplía con los requisitos mínimos para la atención médica de su padre.

Sospechas de un “plan de fondo”

La hija de Maradona planteó la hipótesis de que existió una estructura organizada detrás de las decisiones tomadas en torno a su padre.

“Había una estrategia”, afirmó, aunque reconoció no comprender completamente cuál era el objetivo final.

En ese sentido, deslizó que los intereses económicos habrían tenido un peso determinante en las decisiones médicas.

image

La internación y el estado de salud de Diego Maradona

Gianinna describió un contexto de deterioro en la salud de su padre, con consumo de alcohol y medicación psiquiátrica.

Según relató, la combinación de ambos factores generaba un cuadro delicado que requería una atención más estricta, lo que motivó la decisión de avanzar con una internación.

Sin embargo, sostuvo que el entorno optó por la modalidad domiciliaria por motivos ajenos a la salud del exfutbolista.

El duelo y la vida cotidiana

Finalmente, Gianinna se refirió al impacto personal de la pérdida y cómo atraviesa el duelo junto a su familia.

Aseguró que el dolor persiste y que se manifiesta en distintos momentos de su vida cotidiana, especialmente en relación con su hijo, Benjamín.

También relató experiencias personales en las que siente la presencia de su padre, a través de señales o recuerdos que la acompañan.