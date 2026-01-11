11 de enero de 2026
Sitio Andino
Se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 ños juntos

El ex presidente y la empresaria se separaron hace un tiempo, aunque la noticia se conoció ahora.

En una noticia que sacudió el ámbito político y social, se confirmó la separación de Mauricio Macri (66) y Juliana Awada (51). La pareja, que se convirtió en un emblema durante el mandato presidencial del líder del PRO, decidió poner fin a su vínculo tras más de 15 años de relación.

Según trascendió, la ruptura se habría gestado antes de la Navidad y el Año Nuevo. No obstante, ambos optaron por mantener la armonía familiar y compartieron las festividades juntos antes de que la información trascendiera públicamente este domingo.

El vínculo entre el entonces jefe de Gobierno porteño y la empresaria textil se remonta a finales de la década del 2000.

Durante los últimos años, Awada se mostró muy activa en sus redes sociales, compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de afecto hacia Macri en fechas especiales. Sin embargo, en las horas previas a confirmarse la noticia, la exprimera dama se mostró en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del exmandatario.

La separación marca el final de una de las parejas más mediáticas del poder en Argentina, que atravesó junta la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la llegada a la Casa Rosada en 2015 y el regreso a la actividad política opositora de Macri en los últimos años.

