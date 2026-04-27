Martín Fierro de la Moda 2026: los 4 estilos de hombres y los 4 de mujeres más destacados de la noche

La industria de la moda argentina vivió su noche de mayor esplendor con la entrega de los premios Martín Fierro , un evento donde la elegancia y la innovación se dieron la mano. En una gala cargada de flashes, seleccionamos a las cuatro mujeres y los cuatro hombres que mejor supieron interpretar las tendencias actuales sobre la alfombra roja porteña.

Juana Viale fue, sin dudas, la gran protagonista de la velada al alzarse con el codiciado Martín Fierro de Oro. Para recibir el máximo galardón, lució un diseño de alta costura que reafirmó su estilo inconfundible. A su lado, "Pampita" Ardohain volvió a ser la más fotografiada con un vestido strapless blanco con lunares negros y apliques florales, llevándose el premio a mejor desempeño en redes sociales.

El show que te puede mandar al Mundial: "Paren la Mano" llega a Mendoza con una promesa que nadie esperaba

La pasarela también destacó a Zaira Nara, quien como Mejor Influencer de Moda capturó todas las miradas con un look de impacto durante la transmisión de la alfombra roja. Por último, Vero Lozano demostró su vigencia al ganar en conducción diaria, luciendo un outfit que combinó profesionalismo con detalles de vanguardia del diseño local.

Ellos: la renovación del traje clásico masculino

En el terreno masculino, Iván de Pineda volvió a dar cátedra de elegancia clásica con un smoking impecable, consolidando su estatus de ícono y llevándose el premio a mejor conductor. Benjamín Vicuña no se quedó atrás: el chileno fue distinguido como el actor con mejor estilo en ficción, destacando por el porte y la sofisticación técnica de su traje.

La nueva generación también tuvo su lugar destacado con Lizardo Ponce, quien se arriesgó con una propuesta moderna y de tendencia que le valió el premio a mejor panelista. Finalmente, Nico Occhiato cerró la lista de destacados con un look equilibrado entre lo formal y lo contemporáneo, una apuesta ideal para el formato del gran show televisivo.

Embed

La gala dejó en claro que el diseño nacional atraviesa un momento de madurez, donde conviven la sastrería tradicional y las nuevas propuestas disruptivas. Estas ocho figuras no solo se llevaron una estatuilla a su casa, sino que lograron elevar la vara de la moda argentina.