23 de abril de 2026
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Charly García

Charly García permanece estable tras una cirugía programada por un tumor en el riñón

El músico Charly García fue sometido a una nefrectomía parcial por un tumor. Su salud es estable tras la intervención programada este martes.

Charly García permanece estable tras una cirugía programada por un tumor en el riñón

Charly García permanece estable tras una cirugía programada por un tumor en el riñón

Por Sitio Andino MuchoShow

El estado de salud del máximo referente del rock nacional, Charly García, generó gran preocupación tras conocerse que fue sometido a una cirugía programada este martes. El músico ingresó al quirófano para realizarse una nefrectomía parcial debido al hallazgo de un tumor en uno de sus riñones, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno médico y profesional.

La noticia se manejó con un estricto hermetismo para evitar especulaciones innecesarias sobre el ídolo. Sin embargo, en el programa "La Mañana con Moria", la panelista Nazarena Di Serio brindó detalles técnicos sobre el procedimiento realizado, aclarando que la intervención ya estaba prevista para esta semana.

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El doctor Guillermo Capuya explicó que la cirugía consistió en la extracción de una parte del órgano afectado. Por el momento, el artista permanece estable y bajo control médico mientras se aguardan los resultados de la biopsia para determinar la naturaleza definitiva del tumor encontrado.

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Debido a su historial como fumador, los médicos descartaron la cirugía laparoscópica para evitar complicaciones respiratorias. En su lugar, se optó por una lumbotomía tradicional, un corte lateral que permite acceder al riñón de manera más segura dadas sus patologías previas y su capacidad pulmonar actual.

A pesar de sus 74 años y las comorbilidades propias de su historial clínico, la evolución postoperatoria es favorable. Capuya señaló que los drenajes funcionan correctamente y que la función renal del músico comenzó a mostrar una leve mejoría en el transcurso de este jueves, logrando orinar con mayor normalidad.

Tenés que saber que el tabaquismo y la hipertensión arterial son señalados como los principales factores que pudieron desencadenar esta tumoración. Los metabolitos tóxicos del cigarrillo impactan directamente en el sistema urinario, aumentando las posibilidades de desarrollar este tipo de cuadros médicos con el paso del tiempo.

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Factores de riesgo y expectativas

La comunidad artística y sus seguidores permanecen atentos a la publicación de un parte médico oficial que brinde mayores certezas. Mientras tanto, el mensaje que llega desde la clínica es de estabilidad, destacando que el cuerpo de Charly está respondiendo bien al tratamiento recibido tras la operación.

El proceso de recuperación será monitoreado de cerca para asegurar que no surjan complicaciones en la función renal. Como bien indicó el doctor Capuya, cada paciente es un mundo diferente, y en el caso de Charly, se prioriza un seguimiento personalizado debido a su fragilidad física previa.

Se espera que en los próximos días haya novedades sobre el resultado de la biopsia del tejido extraído. Por ahora, la prioridad absoluta es su descanso y la estabilización completa de sus parámetros vitales para que pueda recibir el alta médica lo antes posible.

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