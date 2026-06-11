Vuelve un esperado reality musical a Telefe: quiénes integrarán el jurado y cómo anotarse al casting

La nostalgia de los años 2000 se apodera de la televisión nacional con una noticia que ya genera un enorme revuelo en el público. Telefe, en una alianza estratégica con la plataforma de streaming Disney+ y la productora RGB Entertainment, confirmó el regreso definitivo de Popstars, el emblemático reality musical que marcó una época en el país.

Esta renovada edición de la competencia promete conectar con las viejas y las nuevas generaciones a través de un despliegue de figuras de altísimo perfil internacional. La conducción del ciclo estará a cargo del carismático actor Nico Vázquez , quien asumirá el rol de liderar las galas y acompañar a las concursantes en su camino al estrellato.

Por su parte, el estrado de los evaluadores estará compuesto por un jurado de lujo que aportará frescura y experiencia técnica dentro de la industria musical latina. Las reconocidas cantantes argentinas Nicki Nicole y Ángela Torres serán las encargadas de juzgar el talento junto al destacado productor musical mexicano Charlie García, especialista en potenciar artistas.

¿Cuál es el objetivo del programa y cómo se podrá ver?

La meta principal del concurso de talentos se mantiene fiel a su esencia fundacional: seleccionar a jóvenes de distintas provincias para darle vida a una nueva banda pop femenina. Aunque la fecha de estreno y los horarios específicos de la grilla diaria se confirmarán próximamente, las autoridades anunciaron que los capítulos se emitirán en simultáneo por la pantalla de aire y el servicio digital.

Además, la plataforma de streaming contará con un segmento exclusivo titulado "Mucho más Popstars". En este espacio satélite, los espectadores tendrán acceso ilimitado a contenidos inéditos del detrás de escena, las extenuantes jornadas de ensayo, el material de backstage y la convivencia diaria de las participantes dentro del predio.

Paso a paso: los requisitos obligatorios para anotarse al casting

La productora ya mantiene habilitada la convocatoria libre y gratuita en el sitio web oficial del canal para todas aquellas interesadas en sumarse al proyecto. El proceso de selección digital está destinado a chicas de entre 18 y 25 años y requiere cumplir con los siguientes pasos técnicos:

Paso 1: Ingresar a la plataforma digital de la señal y completar el formulario online con los datos de contacto personales básicos.

Ingresar a la plataforma digital de la señal y completar el formulario online con los datos de contacto personales básicos. Paso 2: Grabar un video en formato estrictamente horizontal con una duración máxima de un minuto.

Grabar un video en formato estrictamente horizontal con una duración máxima de un minuto. Paso 3: La participante deberá cantar una canción a capella, lo que significa que no se permite el uso de pistas, instrumentos ni acompañamientos musicales de fondo.

La participante deberá cantar una canción a capella, lo que significa que no se permite el uso de pistas, instrumentos ni acompañamientos musicales de fondo. Paso 4: Subir la filmación a la plataforma de YouTube en modo "público" y pegar el enlace correspondiente en el casillero indicado del formulario. El audio debe ser completamente limpio, sin filtros ni efectos de edición.

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El anuncio revivió de inmediato el fanatismo de toda una generación de mendocinos que creció cantando los hits de Bandana y Mambrú. Las expectativas de la producción son muy elevadas, y el proceso de selección ya comenzó a movilizar a cientos de jóvenes talentos locales que sueñan con ganarse un lugar en la nueva gran apuesta del espectáculo nacional.