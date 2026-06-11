Gran Hermano ya tiene nuevos nominados: así quedó la placa tras la gala

Este miércoles se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, se definió la placa de nominados y el sistema de votación que se utilizará .

Después de varios días marcados por la tensión, los cruces y las acusaciones dentro de la casa, los participantes de Gran Hermano volvieron a ingresar al confesionario para emitir sus votos y definir una nueva placa de nominados .

Tras el recuento de las elecciones, los participantes que quedaron en placa fueron Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffy Pereira ("Campanita"), Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela "Yipio" Pintos y Leandro Nigro . A ellos se sumaron Alejandra Majluf y Andrea del Boca , quienes fueron enviadas directamente a placa por decisión de Cola, el líder de la semana, que utilizó su beneficio.

Embed - Cola terminó de definir una placa explosiva: todas las nominaciones de la semana 16 en Gran Hermano

Este jueves, tras la tradicional cena de nominados, algunos jugadores tendrán la posibilidad de salir de placa. En tanto, la próxima eliminación se llevará a cabo el lunes y quedará en manos del público.

Por ahora, la votación es positiva, por lo que los espectadores deben elegir a quién desean que continúe en la competencia durante las primeras 24 horas. Luego de ese período, el sistema cambiará a voto negativo, donde el público deberá decidir quién quiere que abandone la casa.

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