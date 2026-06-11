11 de junio de 2026
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Actriz

Fue actriz aclamada en los 90, premiada y protagonista de éxitos: el presente de Carolina Fal lejos de los medios

Fue una actriz premiada y protagonista de grandes éxitos en la televisión. Hoy vive alejada de los flashes y ejerce la medicina.

Fue actriz aclamada en los 90, premiada y protagonista de éxitos televisivos: el presente de Carolina Fal lejos de los medios

Fue actriz aclamada en los 90, premiada y protagonista de éxitos televisivos: el presente de Carolina Fal lejos de los medios

Por Sitio Andino MuchoShow

La historia de Carolina Fal se mantiene como uno de los giros de vida más llamativos y radicales del espectáculo argentino. Durante la década de los 90 y los primeros años del 2000, se consolidó como una actriz sumamente respetada por el público y sus pares, brillando en la pantalla chica antes de desaparecer por completo de los flashes.

Los años dorados en la ficción nacional y los premios recibidos

Fal construyó una trayectoria artística impecable que la llevó a formar parte de producciones sumamente recordadas por la audiencia, como La banda del Golden Rocket, De corazón y el fenómeno televisivo Resistiré. Su talento no tardó en ser reconocido por la industria, lo que le permitió alzar un premio Martín Fierro y obtener varios galardones ACE en el ámbito teatral.

Asimismo, su paso por el cine nacional dejó una huella profunda con largometrajes como Monobloc, una producción donde no solo demostró su capacidad interpretativa frente a las cámaras, sino en la que también se involucró de lleno como co-guionista. Sin embargo, cuando se encontraba en la cima de su carrera profesional, decidió patear el tablero y alejarse definitivamente de la exposición mediática.

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La transformación profesional y su vida actual como pediatra

Su cambio de rumbo no fue una decisión azarosa. Con mucha dedicación, la exesposa de la ficción ingresó a la Universidad Austral para estudiar Medicina, carrera de la cual se graduó formalmente en el año 2014. A sus 52 años, se especializó en pediatría y hoy cumple guardias y atiende pacientes en el Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Muñiz.

En el plano personal, mantiene una sólida relación desde 2005 con el periodista Santo Biasatti, con quien se casó en una ceremonia íntima en 2019 y tiene dos hijas, Sofía y Lucía. La familia convive bajo un estricto bajo perfil, blindados contra los rumores de crisis y los programas de espectáculos que añoran su época de máxima popularidad.

SAntos Biasatti y Carolina Fal

El rechazo de la médica hacia su antiguo entorno es absoluto y definitivo. En un intento reciente del diario Clarín por concretar una entrevista a través del teléfono de su esposo, la propia Carolina Fal se encargó de cortar cualquier lazo de nostalgia con un mensaje contundente y literal: "Soy Carolina. Mirá, yo no estoy interesada en nada que tenga que ver con los medios. Es un lugar al que no pertenezco y al que no quiero regresar. Ya no disfruto de que se publiquen cosas sobre mí, es más no me gusta ni siquiera que suceda, así que no puedo ayudarte con esto. Cariños".

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