10 de junio de 2026
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Gran Hermano

¿No va más? Qué pasó con Gran Hermano y por qué no hubo programa anoche

La ausencia de Gran Hermano generó sorpresa y polémica entre los seguidores del reality. Conocé por qué no se emitió anoche.

¿No va más? Qué pasó con Gran Hermano y por qué no hubo programa anoche
¿No va más? Qué pasó con Gran Hermano y por qué no hubo programa anoche
Por Juan Pablo Strappazzon

Anoche, los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada se sorprendieron al descubrir que el reality no fue emitido por Telefe. El canal tuvo un motivo puntual para modificar su programación habitual y acá te contamos qué fue lo que pasó.

Gran Hermano
La razón por la que Gran Hermano no salió al aire este martes

La razón por la que Gran Hermano no salió al aire este martes

La inesperada ausencia de Gran Hermano tiene explicación

Según se informó, Gran Hermano Generación Dorada, conducido por Santiago del Moro, no salió al aire debido a la transmisión del partido entre la Selección Argentina e Islandia, el último amistoso del conjunto nacional antes del comienzo del Mundial 2026.

Mientras los fanáticos del fútbol siguieron el encuentro, los seguidores del reality manifestaron su sorpresa y descontento en las redes sociales por el inesperado cambio en la programación de Telefe.

Sin embargo, desde el canal llevaron tranquilidad y confirmaron que el ciclo continuará con normalidad. De hecho, este miércoles volverá a su horario habitual con la esperada gala de nominación.

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